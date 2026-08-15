విద్యార్థులు లక్ష్యసాధనకు కృషిచేయాలి

భువనగిరి: విద్యార్థులు లక్ష్యసాధనకు కృషి చేసి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని ఎస్పీ అక్షాంశ్ యాదవ్ అన్నారు. శుక్రవారం భువనగిరి పట్టణంలోని కేంద్రియ విద్యాలయంలో హైదరాబాద్ యాదగిరి టోల్వే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో ఇంటరైజ్ ఇన్స్పైర్ అవార్డుల కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలన్నారు. అనంతరం బీబీనగర్, కొండమడుగు, రాయగిరి, అనంతారం, గూడూరు పాఠశాలలతోపాటు కేంద్రియ విద్యాలయంలో పదో తరగతిలో ప్రతిభ కనబర్చిన 18 మంది విద్యార్థులకు అవార్డులు, ప్రశంసాపత్రాలు అందజేశారు. కార్యక్రమంలో ట్రాఫిక్ డీఎస్పీ ప్రభాకర్రెడ్డి, డీటీఓ నరేష్, ఎన్హెచ్ఏఐ టెక్నికల్ మేనేజర్ లింగయ్య, శ్రీనివాస్రెడ్డి, ప్రిన్సిపాల్ చంద్రమౌళి, హేమలత, నాగేశ్వర్రావు, భాస్కర్రావు, సతీష్, లోకేష్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
ఫ ఎస్పీ అక్షాంశ్ యాదవ్