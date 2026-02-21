జాతీయ స్థాయి క్రీడల్లో రాణించాలి
నల్లగొండ టూటౌన్ : విద్యార్థులు చదువుతోపాటు క్రీడల్లోనూ రాణించి జాతీయ స్థాయిలో పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందాలని నల్లగొండ నగర మేయర్ బుర్రి చైతన్యశ్రీనివాస్రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం నల్లగొండలోని మేకల అభినవ్ స్టేడియంలో రాష్ట్ర స్థాయి ఖోఖో పోటీలను కలెక్టర్ బి.చంద్రశేఖర్తో కలిసి ఆమె ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మేయర్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రీడలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని, సీఎం కప్ క్రీడలతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన మట్టిలో మాణిక్యాలు వెలుగులోకి వస్తున్నారని తెలిపారు. పట్టుదల, క్రమశిక్షణ అలవర్చుకుంటే క్రీడా పోటీల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సులువుగా రాణించవచ్చన్నారు. కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర స్థాయి ఖోఖో పోటీలకు 33 జిల్లాలకు చెందిన వందలాది మంది విద్యార్థులు రావడం అభినందనీయమన్నారు. అంతకుముందు జ్యోతి వెలిగించి క్రీడా పోటీలను మేయర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా యువజన క్రీడల అధికారి అక్బర్ అలీ, జెడ్పీ సీఈఓ శ్రీనివాసరావు, మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ బుర్రి శ్రీనివాస్రెడ్డి, మాజీ జెడ్పీటీసీ గుమ్ముల మోహన్రెడ్డి, కార్పొరేటర్ ఖలీల్ పాల్గొన్నారు.
ఫ నల్లగొండ మేయర్ బుర్రి చైతన్య
ఫ సీఎం కప్ రాష్ట్రస్థాయి ఖోఖో పోటీలు ప్రారంభం