పొట్ట దశలో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

మండవల్లి: మండలంలోని లింగాల, కానుకొల్లు గ్రామాల్లో వరిపొలాలను శనివారం జిల్లా వ్యవసాయాధికారి షేక్ హబీబ్ బాషా సందర్శించి రైతులతో మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం వరి పొట్ట దశలో ఉన్నందున తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వారికి సూచనలు చేశారు. త్వరలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభం కానున్నాయని, రైతులు ధాన్యం రవాణా కోసం తమ ట్రాక్టర్లను త్వరితగతిన రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఈ–కేవైసీ పూర్తయిన రైతుల వివరాలు మాత్రమే కొనుగోలు కేంద్రాల్లో నమోదవుతాయని స్పష్టం చేశారు. అనంతరం లోకుమూడిలో ఎరువులు, పురుగుమందుల దుకాణాలను ఆయన తనిఖీ చేశారు. స్టాక్ వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలని, స్టాక్ బోర్డుపై తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలని దుకాణాదారులను ఆదేశించారు. ఎరువులు, పురుగుమందుల దుకాణాల్లో ఆక్వా మందులు విక్రయించడానికి వీలు లేదని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కార్యక్రమంలో మండల వ్యవసాయాధికారి కె. విద్యాసాగర్, వీఏఏలు, రైతులు పాల్గొన్నారు.