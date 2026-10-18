పుర పోరు.. నామినేషన్ల జోరు

న్యూస్రీల్
ఏలూరు.. 62 డివిజన్లు
ఆదివారం శ్రీ 18 శ్రీ అక్టోబర్ శ్రీ 2026
సాక్షి, భీమవరం: పుర పోరులో నామినేషన్లు జో రందుకున్నాయి. జిల్లాలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న నరసాపురం మున్సిపాల్టీ, ఆకివీడు నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికల కోలాహలం కనిపించింది. రెండు చోట్లా శనివారం 76 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. గడువు ముడుస్తుండటంతో మిగిలిన వారు ఆదివారం నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేసుకున్నారు.
నరసాపురం.. 36 వార్డులు : నరసాపురంలో 36 వార్డులకు గాను మొదటి రోజున చైర్మన్ అభ్యర్థితో కలిపి ఐదు నామినేషన్లు దాఖలు కాగా రెండో రోజు 53 నామినేషన్లు వచ్చాయి. వీటిలో వైఎస్సార్సీపీ కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులుగా 11 మంది, కూటమి తరఫున టీడీపీ నుంచి 15 మంది, జనసేన నుంచి ఎనిమిది మంది, బీజేపీ నుంచి ఒక్కరు నామినేషన్లు వేశారు. డమ్మీలు, అభ్యర్థులతో కలిపి మొత్తం 53 సెట్లు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. చైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన తాజా మాజీ చైర్పర్సన్ బర్రే శ్రీవెంకటరమణ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. కూటమి చైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా జనసేనకు చెందిన కొత్తపలి శైలజ ఆదివారం నామినేషన్ వేయనున్నారు.
ఆకివీడు.. 28 వార్డులు
ఆకివీడులో 28 వార్డులకు గాను మొదటి రోజు ఒక్క నామినేషన్ మాత్రమే దాఖలు కాగా రెండో రోజు 39 మంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. కూటమి చైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎండీ నీలోఫర్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులుగా వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఏడుగురు, టీడీపీ నుంచి 20 మంది, జనసేన నుంచి ఏడుగురు, స్వతంత్రులుగా ఐదుగురు నామినేషన్లు వేశారు. ఆదివారం మ ధ్యాహ్నం 3 గంటలతో నామినేషన్ల స్వీకరణ ము గియనుండగా చివరి రోజున అధిక సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు అభ్యర్థులు సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు. 19 నుంచి నామినేషన్ల పరిశీలన చేయనున్నారు. 21న మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ఉపసంహరణకు గడువు ఉంది. అదే రోజు సాయంత్రం బరిలో నిలిచే అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటిస్తారు. 28న ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగనుంది. 30న ఓట్లు లెక్కింపు ఉంటుంది.
జంగారెడ్డిగూడెం.. 32 వార్డులు
జంగారెడ్డిగూడెం(బుట్టాయగూడెం): జంగారెడ్డిగూ డెం మున్సిపాలిటీలో చైర్పర్సన్, 32 వార్డులకు తొ లిరోజు ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలు కాకపోగా.. రెండో రోజు ఊపందుకున్నాయి. వైఎస్సార్ సీపీ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా మేకా సత్యవతి నామినేషన్ వేశారు. వార్డు స్థానాలకు 31 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. రాజకీయ పార్టీల వారీగా వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 14, టీడీపీ నుంచి 13, జనసేన నుంచి 4 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.
నూజివీడు.. 49 వార్డులు
నూజివీడు: నూజివీడు పురపాలక సంఘంలో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. 36 వార్డులకు 49 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 11, టీడీపీ నుంచి 32, జనసేన నుంచి 4, టీడీపీ రెబల్స్గా ఇద్దరు నామినేషన్లు వేశారు. అయితే చైర్పర్సన్ అభ్యర్థికి ఒక్క నామినేషన్ కూడా దాఖలు కాలేదు.
ఏలూరు (టూటౌన్): ఏలూరు నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో శనివారం నామినేషన్ల కోలాహలం నెలకొంది. మేయర్ స్థానానికి 5, డివిజన్ కార్పొరేటర్ స్థానానికి 123 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. మేయర్ అభ్యర్థుల్లో ప్రధాన పార్టీలైన వైఎస్సార్సీపీ నుంచి గంటా మోహనరావు, జనసేన నుంచి రెడ్డి అప్పలనాయుడుతో పాటు మరో అభ్యర్థి, ఆర్పీఐ పార్టీ నుంచి ఒకరు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. కార్పొరేటర్ స్థానాలకు తొలిరోజు 5 నామినేషన్లు దాఖలవ్వగా, నేడు 123 నామినేషన్లు పడ్డాయి. మొత్తంగా 62 డివిజన్లకు 128 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. పార్టీల వారీగా వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 47, బీజేపీ నుంచి 2, టీడీపీ నుంచి 49, జనసేన నుంచి 13, ఆర్పీఐ నుంచి ఒకటి, ఇండిపెండెట్లు 16 నామినేషన్లు వేశారు.
నరసాపురంలో 36, ఆకివీడులో 40 నామినేషన్లు
నేటితో ముగుస్తున్న గడువు
చివరి రోజున భారీ ఎత్తున నామినేషన్లకు అభ్యర్థుల సన్నాహాలు
19న నామినేషన్ల పరిశీలన