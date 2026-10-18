చేనేత అభివృద్ధికి చర్యలు

భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జిల్లాలో చేనేత రంగం అభివృద్ధికి, నేత కార్మికుల సంక్షేమానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి తెలిపారు. శనివారం కలెక్టరేట్లో అధికారులతో సమీక్షించారు. చేనేత కార్మికుల సమస్యలను గుర్తించి, వాటి పరిష్కారానికి చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. జిల్లా చేనేత, జౌళి శాఖ డైరెక్టర్ కె.అప్పారావు, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కె.పెద్దిరాజు పాల్గొన్నారు.
అగ్నివీర్ నియామక ర్యాలీ
భారత సైన్యంలో అగ్నివీర్గా చేరాలనుకునే అర్హులైన యువత హైదరాబాద్లోని ఆర్టిలరీ సెంటర్లో నిర్వహించనున్న యూనిట్ హెడ్క్వార్టర్స్ కోటా నియామక ర్యాలీని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు. వచ్చేనెల 25 నుంచి డిసెంబర్ 6 వరకు ర్యాలీ నిర్వహించనున్నట్టు పేర్కొన్నారు. అగ్నివీర్ జనరల్ డ్యూటీ, అగ్నివీర్ క్లర్క్/స్టోర్ కీపర్ టెక్నికల్, అగ్నివీర్ ట్రేడ్స్మెన్ విభాగాల్లో నియామకాలు చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. మరిన్ని వివరాలకు భారత సైన్యం అధికారిక వెబ్సైట్ను పరిశీలించాలని సూచించారు.
ఆకివీడు: ఆకివీడు నగర పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో స్థానిక పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఐజీ అశోక్కుమార్ శనివారం పరిశీలించారు. ఎన్నికలు సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు, ఘర్షణలు జరగకుండా పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయా లని ఆదేశించారు. ఆయా కేంద్రాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. శాంతియుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు సిద్ధం చేయాలన్నారు. నామినేషన్ల ఆఖరి రోజు ఎక్కువ మంది వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున బందోబస్తు పక్కాగా ఉండాలన్నారు. ఎస్పీ నయీం అస్మి, అదనపు ఎస్పీ భీమారావు, డీఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణు, సీఐ కాళీచరణ్, ఎస్కై శుభశేఖర్ ఉన్నారు.
భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జిల్లాలో మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో అధికారులు, సిబ్బంది సంబంధిత విధుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నందున జిల్లా, డివిజన్, మండల స్థాయిల్లో ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార వేదిక (పీజీఆర్ఎస్)ను తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేసినట్లు కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి శనివారం తెలిపారు. ఎన్నికల అనంతరం పీజీఆర్ఎస్ కార్యక్రమాన్ని యథావిధిగా నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు.
భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణలో పాల్గొనే ప్రతి అధికారి, సిబ్బంది పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలని కలెక్టర్ సీహెచ్ నాగరాణి సూచించారు. జిల్లాలో ఎక్కడ చిన్న సమస్య తలెత్తినా మొత్తం ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నందున అత్యంత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని స్పష్టం చేశారు. శనివారం కలెక్టరేట్లో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, రిటర్నింగ్ అధికారులకు నిర్వహించిన శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడారు. నవంబరు 3న పోలింగ్, 5న ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేపట్టాలన్నారు. ఎన్నికల నిర్వహణకు జిల్లావ్యాప్తంగా సుమారు 7,500 మంది సిబ్బంది అవసరమవుతారని తెలిపారు. ఎన్నికల విధులకు కేటాయించిన ప్రతిఒక్కరికీ తమ బాధ్యతలపై స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించేలా శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు. డీఆర్వో పి.గ్లోరియా, కేఆర్సీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ పి.ప్రభాకర్, డీఆర్డీఏ పీడీ అప్పారావు, డీఈఓ అనిల్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
ఏలూరు (టూటౌన్): ఏలూరు జిల్లాలో నగరపాలక సంస్థ, పురపాలక సంఘాలు, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ, ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో దాఖలు చేసే అభ్యర్థులకు సంబంధించి పలు రాజకీయ పార్టీల అధినేతలు వారికి చెందిన అభ్యర్థులకు జారీ చేసే బీ–ఫారం పత్రాలను జారీ చేసే అధికారిక ప్రతినిధి లేఖలు ఫారం–ఏను ఆయా రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు శనివారం కలెక్టర్కు అందజేశారు. సదరు లేఖల్లో సిఫార్సు చేసిన వారి పేర్లను మాత్రమే పరిగణనలోనికి తీసుకోవాలని కోరారు.