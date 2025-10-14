 మున్సిపల్‌ కార్మికుల సమ్మె నోటీసు | - | Sakshi
Oct 14 2025 7:31 AM | Updated on Oct 14 2025 7:31 AM

భీమవరం: మునిసిపల్‌ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిరసనగా నవంబరు 3 నుంచి సమ్మె చేపట్టనున్నట్లు మున్సిపల్‌ వర్కర్స్‌ యూనియన్‌ స్టేట్‌ ఆర్గనైజింగ్‌ సెక్రటరీ కిలారి మల్లేశ్వరరావు, ఏఐటీయుసీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యుడు చెల్లబోయిన రంగారావు చెప్పారు. రాష్ట్రవ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా సోమవారం సమ్మె నోటీసును మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌ కె.రామచంద్రారెడ్డికి అందచేసిన సందర్భంగా మాట్లాడారు. మృతి చెందిన, రిటైర్డు, అవుట్‌ సోర్సింగ్‌ కార్మికుల స్థానంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఉద్యోగావకాశం కల్పించాలని, 12వ పీఆర్సీ ప్రకటించి 30 శాతం ఐఆర్‌ ఇవ్వాలని, పెరిగిన జనాభా కనుగుణంగా కార్మికుల నిష్పత్తిని పెంచాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. 62 ఏళ్లకు పదవీవిరమణ వయస్సును పొడిగించాలని, సులభ్‌ నిర్వహణ మునిసిపల్‌ కార్మికులకు ఇవ్వాలని, మున్సిపల్‌ కార్మికులకు ఇల్లు, ఇళ్ళ స్థలాలు కేటాయించి మున్సిపల్‌ కాలనీలు నిర్మించాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్‌): పోస్టల్‌ వారోత్సవాల్లో భాగంగా భీమవరం సర్‌ సీవీ రామన్‌ స్కూల్లో శ్రీవిజ్ఞానవేదిక ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు పోస్టల్‌ సంక్షేమ పథకాలపై అవగాహన, కరపత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. పోస్టల్‌ యూనియన్‌ లీడర్‌ లెనిన్‌ బాబు మాట్లాడుతూ తపాలా శాఖ ప్రస్తుతం నూతన సాంకేతికత వినియోగించుకుంటూ కొత్త సేవల ద్వారా ప్రజలకు సేవలందిస్తుందని, పోస్టల్‌ శాఖలో అందించే సేవలపై ప్రజలు అవగాహన పెంచుకోవాలన్నారు. స్కూల్‌ ఇన్‌ఛార్జ్‌ ప్రిన్సిపాల్‌ కె.పార్వతి, ఉపాధ్యాయులు ఎం.శైలజ, ఎన్‌.రాధా తదితరులు పాల్గొన్నారు.

భీమవరం(ప్రకాశం చౌక్‌): పీజీఆర్‌ఎస్‌లో అందిన అర్జీలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కలెక్టర్‌ చదలవాడ నాగరాణి అన్నారు. సోమవారం కలెక్టరేట్‌లో జరిగిన జిల్లా స్థాయి పీజీఆర్‌ఎస్‌లో పాల్గొని జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ప్రజల నుంచి అర్జీలను స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్‌ మాట్లాడుతూ ప్రజలు సమర్పించిన అర్జీల పరిష్కారానికి అధికారులు శ్రద్ధ తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో ఫిర్యాదుదారులతో స్వయంగా మాట్లాడి నాణ్యమైన పరిష్కారాన్ని చూపాలన్నారు. శాఖల వారీగా వచ్చిన అర్జీలను పరిశీలించి తక్షణం పరిష్కార చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. అర్జీల పరిష్కారంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని అధికారులు సమిష్టిగా పనిచేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ టి.రాహుల్‌కుమార్‌రెడ్డి, డ్వామా పీడీ డాక్టర్‌ అప్పారావు, జేడీ జెడ్‌. వెంకటేశ్వరరావు, వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు.

డంపింగ్‌యార్డ్‌ వద్దంటూ నిరసన

నర్సాపురం 28 వార్డులో ఇళ్ల మధ్య ఉన్న తుంగపాటి చెరువును డంపింగ్‌ యార్డ్‌ చేస్తున్నారని, దాంతో తమ ఆరోగ్యాలు దెబ్బతిన్ని రోగాల పాలవుతామని డంపింగ్‌ యార్డ్‌ ఏర్పాటు వద్దని ఆ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళలు, ఇతరులు సోమవారం కలెక్టరేట్‌కు వచ్చి నిరసన తెలిపి కలెక్టర్‌కు ఫిర్యాదు చేశారు.

ఏలూరు(మెట్రో): ఏలూరు జిల్లాలో రెండ్రోజుల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్‌ కె. వెట్రిసెల్వి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉరుముల సమయంలో రైతులు పొలాలకు దూరంగా ఉండాలని కోరారు. పొంగుతున్న కాజ్‌వేలు, కల్వర్ట్‌లు, వాగులు దాటవద్దని, అధికార యంత్రాంగం పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.

