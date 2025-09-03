వైద్యం వికటించి మృతి

న్యూస్రీల్
ఆరోగ్య శ్రీ పథకం దేశానికే ఆదర్శం
ఆర్ఎంపీ వైద్యుడి నిర్వాకంతో వైద్యం వికటించి ఒక యువతి మృతిచెందింది. దీంతో మృతురాలి బంధువులు వైద్యుడి క్లినిక్ వద్ద ఆందోళనకు దిగారు. 8లో u
ఏలూరు దుఃఖదాయినిగా పిలిచే తమ్మిలేరు వరద సమస్యకు మహానేత వైఎస్సార్ పరిష్కారం చూపారు. తమ్మిలేరు రక్షణ గోడ వైఎస్సార్ చలవే.. 8లో u
బుధవారం శ్రీ 3 శ్రీ సెప్టెంబర్ శ్రీ 2025
జోహార్.. రాజన్నా
సాక్షి, భీమవరం: జిల్లా వ్యాప్తంగా మంగళవారం వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి వర్ధంతిని నిర్వహించారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అభిమానులు ఆయన విగ్రహాలకు, చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్తో అనుబంధాన్ని, ఆయన చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలను నేతలు గుర్తుచేసుకున్నారు.
వైఎస్సార్ పాలనలో
సంక్షేమం కొత్త పుంతలు
భీమవరంలోని గునుపూడిలో వైఎస్ విగ్రహానికి శాసన మండలి చైర్మనన్ కొయ్యే మోషేన్ రాజు, వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ చినమిల్లి వెంకటరాయుడు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మోషేన్రాజు మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ పాలనలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమం కొత్తపుంతలు తొక్కిందన్నారు. ఆయన అమలుచేసిన ఆరోగ్యశ్రీ, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు తదితర పథకాలు పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాయని కొనియడారు. జిల్లా మహిళా అధ్యక్షురాలు కోడే విజయలక్ష్మి, యుగంధర్ దంపతులు శ్రీనివాస సెంటర్ వద్ద పేదలకు అన్నదానం చేశారు.
● ఆచంటలో మాజీ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథ రాజు వైఎస్కు నివాళులర్పించారు. పేదలకు పండ్లు పంచారు. ఆచంట, పెనుమంట్ర, పెనుగొండ మండలాల్లో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
● ఉండి నియోజజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ పీవీఎల్ నరసింహరాజు వైఎస్సార్కు నివాళులర్పించారు. ఆకివీడు వైఎస్సార్ సెంటర్లో 200 మంది పేదలకు దుప్పట్లు, ఆస్పత్రిలో రోగులకు పండ్లు, రొట్టెలను పంపిణీ చేశారు. జెడ్పీటీసీ సభ్యుడు వేగేశ్న వెంకటరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
● పాలకొల్లు గాంధీ బొమ్మల సెంటర్లో వైఎస్సాఆర్ విగ్రహానికి పార్టీ నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్ గుడాల శ్రీహరిగోపాలరావు, మహిళ విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు గూడూరి ఉమాబాల, నేతలు యడ్ల తాతాజీ, చెల్లెం ఆనందప్రకాష్ తదితరులు నివాళులర్పించారు. పార్టీ కార్యాలయం వద్ద పేదలకు దుప్పట్లు, పులిహోర పంపిణీ చేశారు.
● నరసాపురంలోని స్టీమర్ రోడ్డులో వైఎస్సార్ విగ్రహానికి పార్టీ సీజీసీ సభ్యుడు పీడీ రాజు, సోషల్ మీడియా జిల్లా కన్వీనర్ బంధన పూర్ణచంద్రరావు, జెడ్పీటీసీ సభ్యులు తిరుమాని బాపూజి, బొక్కా రాధాకృష్ణ తదితరులు నివాళులర్పించారు.
● తణుకు పట్టణ అధ్యక్షుడు మారిశెట్టి శేషగిరి ఆధ్వర్యంలో వైఎస్ఆర్ విగ్రహాలకు పార్టీ నాయకులు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఇరగవరం, అత్తిలి, తణుకు రూరల్ మండలాల్లో పార్టీ శ్రేణులు వైఎస్ వర్ధంతి నిర్వహించారు.
రైతుకు తోడుగా, నిరుపేదకు నీడగా, ఆడపడుచులకు అండగా, యువతకు దార్శనికుడిగా, ఆనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారికి ఆపద్బాంధవుడిగా, పేద విద్యార్థుల ఉన్నత చదవులకు పెద్దదిక్కుగా జనరంజక పాలన సాగించిన రాజన్నకు జిల్లా ప్రజలు జోహార్లు పలికారు. మహానేత దివికేగి 16 ఏళ్లు గడిచినా గుండె గూటిలో ఆయన జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ పదిలంగానే ఉంటాయని చాటిచెప్పారు. జోహార్ వైఎస్సార్.. అంటూ నినదించారు.
వాడవాడలా వైఎస్ వర్ధంతి
నివాళులర్పించిన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు, అభిమానులు
విస్తృతంగా సేవా కార్యక్రమాలు
వైఎస్తో అనుబంధం, ఆయన చేసిన మేలు గుర్తు చేసుకున్న నేతలు
తాడేపల్లిగూడెంలోని పోలీస్ ఐలాండ్ సెంటర్లో పార్టీ శ్రేణులతో కలిసి వైఎస్సార్ విగ్రహానికి మాజీ డిప్యూటీ సీఎం కొట్టు సత్యనారాయణ ఘనంగా నివాళులర్పించారు. పేదలకు పండ్లు పంచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా కొట్టు మాట్లాడుతూ వైఎస్సార్ ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్య శ్రీ పథకాన్ని దేశవాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలుకు కేంద్రం యోచిస్తుందన్నారు. 108 సేవలు ఎన్నో రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలిచాయన్నారు. 2004లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన అనంతరం తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి అందించిన సహకారం మర్చిపోలేదన్నారు. పట్టణ మాజీ అధ్యక్షుడు గుండుబోగుల నాగు ఆధ్వర్యంలో పడాలలోని ఏఎంసీ వద్ద మహిళలకు చీరలు అందజేశారు.