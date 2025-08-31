లాటరీలో బార్ల కేటాయింపు
భీమవరం: జిల్లాలో జనరల్, గీత కులాలకు రిజర్వ్ చేసిన బార్లకు సంబంధించి కలెక్టరేట్లో శనివారం కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి లాటరీ తీసి పేర్లను ప్రకటించారు. జనరల్ కేటగిరిలో 28 బార్లకు 15 బార్లకు మాత్రమే 62 దరఖాస్తులొచ్చాయని 13 బార్లకు ధరఖాస్తులు రాలేదని దీంతో లాటరీని జనరల్ కేటగిరీలోని 15 బార్లకు, గీత కులాలు, ఉప కులాలకు సంబంధించి మూడు బార్లకు మాత్రమే నిర్వహించామన్నారు. భీమవరం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో నాలుగు, నరసాపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో రెండు, తాడేపల్లిగూడెం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 4, తణుకు మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 3 బార్లకు ఒక్క దరఖాస్తు కూడా వేయలేదు.
అప్రమత్తతతో చికిత్స అందజేయాలి
జిల్లాలో మాతా శిశు మరణాలు జరగకుండా వైద్యులు అప్రమత్తతతో చికిత్స అందజేయాలని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు. శనివారం మాతా, శిశు మరణాల నివారఫై సంబంధిత కమిటీ సభ్యులు, బాధిత కుటుంబాల సమక్షంలో వైద్య సిబ్బందితో సమీక్షించారు. అలాగే రెవెన్యూ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని కలెక్టర్ ఆదేశించారు. రెవెన్యూ అంశాలపై ఆమె సమీక్షించారు.
తణుకు అర్బన్: ఆశ వర్కర్ల సమస్యల పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కె.ధనలక్ష్మి డిమాండ్ చేశారు. శనివారం తణుకు ఎన్జీవో హోంలో నిర్వహించిన జిల్లా నాలుగో మహాసభభకు ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ఆశా వర్కర్స్ సమస్యలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం చూపుతోందని అన్నారు. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా జీతాలు పెంచక తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ప్రభుత్వ పనులు చేస్తున్నారని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఆశ వర్కర్లకు జీతాలు పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వర్కర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు కె.పోచమ్మ మాట్లాడుతూ సంబంధం లేని అనేక పనులు ఆశ వర్కర్ల చేత చేయించి పని భారాన్ని పెంచుతున్నారని విమర్శించారు. కార్యక్రమంలో సీఐటీయు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు బి. వాసుదేవరావు, ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి పి.పూర్ణ, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ యూనియన్ జిల్లా కోశాధికారి కె.తులసి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
భీమవరం (ప్రకాశంచౌక్): జిల్లా సుస్థిర అభివృద్ధి, లక్ష్య సాధనకు సంబంధిత శాఖలు సమష్టిగా కృషి చేయాలని కలెక్టర్ చదలవాడ నాగరాణి అన్నారు. శనివారం భీమవరం ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో పంచాయతీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వర్క్షాప్లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని అధికారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. 2025–26 వార్షిక ప్రణాళికలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న వర్క్షాప్ పంచాయతీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఇండెక్స్పై అవగాహన, అమలును మెరుగుపరచడానికి అని చెప్పారు. వర్క్షాప్లో పంచాయతీ అధికారి రామనాథ్ రెడ్డి, డ్వామా పీడీ కేసిహెచ్ అప్పారావు, హౌసింగ్ పీడీ జి.పిచ్చయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
చింతలపూడి: ఖమ్మం జిల్లా, బేతుపల్లి నుంచి తమ్మిలేరు రిజర్వాయర్కు శనివారం స్వల్పంగా వరద కొనసాగింది. దీంతో అధికారులు ప్రాజెక్టు వద్దే మకాం వేసి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తున్నారు. తమ్మిలేరు ప్రాజెక్టు నీటిమట్టం ప్రస్తుతం 348.7 అడుగులకు చేరుకుంది. ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలం బేతుపల్లి అలుగుపై నుంచి నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో గంటకు 800 క్యూసెక్కుల నీరు ఆంధ్రా కాల్వ ద్వార ప్రాజెక్టులోకి వస్తోంది.