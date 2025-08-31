ఎమ్మెల్యేనే బాధ్యుడు
నిర్ణయించిన స్థలం గాకుండా వేరొకచోట పరిశీలిస్తున్నామంటూ ఎమ్మెల్యే అంజిబాబు చేసిన ప్రకటనతోనే గందరగోళం ఏర్పడింది. ఏఎంసీ ప్రాంతం మార్చడానికి కారణాలు వివరించాల్సిన బాధ్యత ఎమ్మెల్యేపై ఉంది. రైల్వే, బస్స్టేషన్స్కు అందుబాటులో ఉండే ఏఎంసీ ప్రాంతంలోనే కలెక్టరేట్ నిర్మించాలి.
– చినమిల్లి వెంకటరాయుడు, వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త, భీమవరం
కలెక్టరేట్ ఎక్కడో ప్రజలకు దూరంగా ఏర్పాటు చేయడం మంచిది కాదు. జిల్లా ఏర్పాటు సమయంలో ఒక్క నరసాపురం మినహా అన్ని నియోజకవర్గాల ప్రజలు భీమవరం కేంద్రంగా ఆమోదించారు. ఇప్పుడు ఉండి తీసుకెళ్లి పోతామంటే ప్రజలు సహించరు.
– గూడూరి ఉమాబాల, వైఎస్సార్సీపీ
నరసాపురం పార్లమెంట్ సమన్వయకర్త
గత ప్రభుత్వం కలెక్టరేట్ భవనాల నిర్మాణానికి అనువైన ప్రాంతాన్నే ఎంపిక చేసింది. ఏఎంసీ ఆవరణలో కలెక్టరేట్కు అప్పట్లో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు ఇచ్చాయి. ప్రభుత్వం మారడంతో స్థలాన్ని మార్చాలని చూడడాన్ని సీపీఐ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది. పెదఅమిరంలోని ఇరిగేషన్ భూముల్లో కలెక్టరేట్ ఎలా నిర్మిస్తారు.
– కోనాల భీమారావు, సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి
గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవోను రద్దు చేయకుండా మరొక ప్రాంతంలో నిర్మించాలనేది కేవలం రఘురామకృష్ణంరాజు సొంత నిర్ణయం మాత్రమే. అందరికి అనువైన ఏఎంసీలో కాదని దొడ్డిదారిన తరలించే ప్రయత్నాలు చేస్తే ప్రజా ఉద్యమం తప్పదు. రఘురామకృష్ణంరాజు భీమవరం అభివృద్ధిని అడ్డుకునేలా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు.
– వేండ్ర వెంకటస్వామి, డీసీఎంఎస్ మాజీ చైర్మన్