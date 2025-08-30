పాల ఉత్పత్తుల్లో కల్తీపై అప్రమత్తం
జంగారెడ్డిగూడెం: పాల ఉత్పత్తుల్లో కల్తీపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పాల ఉత్పత్తుల్లో ఇతర పదార్థాలను చేర్చడంతో వాటి స్వచ్ఛత తెలియక ప్రజలు వినియోగిస్తున్నారు. సోడియం బై కార్బనేట్, గ్లూకోజ్, పంచదార, పిండి, యూరియా, బోరిక్ ఆమ్లం, డాల్డా, వంటివి పాలు, పాల పదార్థాల్లో కలిపి కల్తీ చేస్తున్నారు. పాల కల్తీపై పశువైద్యాధికారి బీఆర్ శ్రీనివాసన్ పలు అంశాలు వివరించారు.
పాలు, పాల ఉత్పత్తుల్లో కల్తీని గుర్తించడం ఎలా?
సోడియం బైకార్బనేట్: పాలలో సోడియం బైకార్బనేట్ను గుర్తించేందుకు టెస్ట్ ట్యూబ్లో సుమారు 3 మి.లీ పాలు తీసుకుని దానిలో 10 చుక్కల రోసాలిక్ ఆమ్లం వేయాలి. మిశ్రమం గులాబీ రంగులోకి మారితే పాలల్లో సోడియం బై కార్బనేట్ కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించాలి.
గ్లూకోజ్ : పాలలో గ్లూకోజ్ను గుర్తించేందుకు 5 మి.లీ పాల శాంపిల్ను టెస్ట్ట్యూబ్లో తీసుకుని దానిలో డయాస్టిక్స్ పట్టిని అరనిమిషం సేపు ముంచి ఉంచాలి. నీలం రంగులోని ఆ పట్టీ ఆకు పచ్చ రంగులోకి మారితే పాలలో గ్లూకోజ్ కలిపినట్లుగా గుర్తించవచ్చు.
పంచదార: 3 మి.లీ పాల శాంపిల్ను టెస్ట్ ట్యూబ్లో తీసుకుని దానికి 2 మి.లీ హైడ్రో క్లోరిక్ ఆమ్లం కలపాలి. ఈ మిశ్రమానికి 50 మి.గ్రా రిసార్సినాల్ను కలిపి వేడి చేయాలి. పాలలో కలిసిపోతే ఈ మిశ్రమం ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది. దీంతో పంచదార కలిపినట్లుగా గుర్తించవచ్చు.
పిండి : 3 మి.లీ పాల శాంపిల్ టెస్ట్ ట్యూబ్లోకి తీసుకుని 1 శాతం నీరు కలిసిన అయోడిన్ ద్రావణం ఒక చుక్క వేయాలి. మిశ్రమం నీలి రంగులోకి మారితే పాలలో పిండి కల్తీ జరిగినట్లుగా గుర్తించాలి.
యూరియా : టెస్ట్ ట్యూబ్లో 5 ఎంఎల్ పాల శాంపిల్ను తీసుకుని దానికి సోయాబీన్ పొడి లేదా కందిపప్పు పొడిని కలపాలి. మిశ్రమం బాగా కలిపి, 5 నిమిషాల తరువాత ఎర్ర లిట్మస్ కాగితాన్ని మిశ్రమంలో ముంచి 30 సెకన్ల తరువాత బయటకు తీస్తే ఆ కాగితం నీలిరంగుకి మారితే పాలలో యూరియా కల్తీ జరిగినట్లు నిర్ధారించవచ్చు.
బోరిక్ ఆమ్లం: టెస్ట్ ట్యూబ్లో 3 మి.లీ పాల శాంపిల్ తీసుకుని దానిలో 20 చుక్కల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం కలపాలి. పసుపు రంగు కాగితపు పట్టిని అందులో ముంచి తీసి మళ్లీ ఒక నిమిషం తరువాత ముంచాలి. మొదటి సారి ముంచినప్పుడు కాగితం ఎరుపు రంగులోకి, రెండో సారి ఒక చుక్క అమ్మోనియా కలిపితే ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారితే బోరిక్ ఆమ్లం కలిసినట్లు నిర్ధారించవచ్చు.
డాల్డా : పాలలో డాల్డా కల్తీకి సంబంధించి 3 మి.లీ పాలను తీసుకుని 10 చుక్కల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం లేదా మ్యూర్టారిక్ ఆమ్లం కలపాలి. ఈ మిశ్రమంలో పావు స్పూన్ పంచదార కలిపి 5 నిమిషాలు ఉండాలి. దీంతో ఈ మిశ్రమం ఎరుపు రంగులోకి మారుతుంది. అలా మారితే పాలలో డాల్డా కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించవచ్చు. పెరుగులో డాల్టా కల్తీకి సంబంధించి 5 మి.లీ పెరుగును తీసుకుని 10 చుక్కల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం లేదా మ్యూర్టారిక్ ఆమ్లం కలపాలి. 5 నిమిషాల తరువాత మిశ్రం ఎరుపు రంగులోకి మారితే పెరుగులో డాల్టా కల్తీ జరిగినట్లు గుర్తించవచ్చు. నెయ్యిలో డాల్డా కల్తీ గుర్తించేందుకు 3 మి.లీల శాంపిల్ను తీసుకుని 10 చుక్కల హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం లేదా మ్యూర్టారిక్ ఆమ్లం కలిపి, ఆ మిశ్రమంలో పావు స్పూన్ పంచదార కలియబెట్టాలి. 5 నిమిషాల తరువాత మిశ్రం ఎరుపు రంగులోకి మారితే నెయ్యిలో డాల్డా కల్తీ జరిగినట్లు నిర్ధారించవచ్చు.
పాలలో జరిగే కల్తీని పరీక్ష ద్వారా ప్రదర్శిస్తున్న దృశ్యం, పాలలో సోడియం బైకార్బనేట్ కల్తీపై పరీక్ష