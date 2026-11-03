కాంగ్రెస్‌ వైఫల్యాలపై యువత పోరాడాలి

గీసుకొండ : కాంగ్రెస్ వైఫల్యాలపై పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని, సమాజంలో మార్పు తీసుకురాగల శక్తి యువతకే ఉందని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు గంట రవికుమార్ అన్నారు. ధర్మారంలోని బీజేపీ జిల్లా కార్యాలయంలో బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షుడు ఎర్రగొల్ల భరత్ వీర్ అధ్యక్షతన సోమవారం నిర్వహించిన జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశానికి ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులకు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైందని విమర్శించారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, నిరుద్యోగ భృతి, ఉద్యోగాల భర్తీ విషయంలో ప్రభుత్వం మాట తప్పిందని ఆరోపించారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల సమస్యలను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని, ప్రభుత్వ విధానాలపై ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో పోరాటాలు నిర్వహించి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని బీజేవైఎం శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. సమావేశంలో విద్యా, ఉద్యోగ సమస్యలపై ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు పలు తీర్మానాలు చేశారు. కార్యక్రమంలో బీజేవైఎం జిల్లా ప్రభారీ జలగం రంజిత్ రావు, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ఎలగందుల శ్రవణ్, రాపాక ప్రశాంత్, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు అచ్చ దయాకర్, ఆడెపు రవిరాం పాల్గొన్నారు.
బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు గంట రవికుమార్