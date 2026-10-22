 రూ.33.63 కోట్లు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రూ.33.63 కోట్లు

Oct 27 2026 1:08 AM | Updated on Oct 27 2026 1:08 AM

ఆర్టీసీ వరంగల్‌ రీజియన్‌కు వచ్చిన దసరా ఆదాయం

‘మహాలక్ష్మి’ కింద 39.98 లక్షల మంది ప్రయాణం

హన్మకొండ: బతుకమ్మ, దసరా పండుగలకు టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీ వరంగల్‌ రీజియన్‌ రూ.33.63 కోట్ల ఆదాయాన్ని రాబట్టుకుంది. పండుగల నేపథ్యంలో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలుగకుండా ఈ నెల 9 నుంచి 25వ తేదీ వరకు రెగ్యులర్‌ బస్సులతోపాటు ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపింది. వరంగల్‌ రీజియన్‌లోని 9 డిపోల ద్వారా 63.76 లక్షల కిలో మీటర్లు బస్సులు తిరిగి 61.07 లక్షల మంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేసింది. రూ.33,63,14,000 ఆదాయాన్ని సాధించింది. ఇందులో మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా 39.98 లక్షల మంది ప్రయాణించారు.

ఆర్టీసీ బస్సులోనే సురక్షిత ప్రయాణం

ఆర్టీసీ బస్సులోనే సురక్షిత ప్రయాణం. ఈ నమ్మకంతో ప్రయాణం చేసిన వారికి సంస్థ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతోంది. అధికారులు, కార్మికులు సమష్టి కృషి, సమన్వయంతో అహర్నిశలు శ్రమించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అత్యంత సమర్థవంతంగా నడిపించిన డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, గ్యారేజీ మెకానిక్‌లు, ట్రాఫిక్‌ సూపర్‌వైజర్లు, డిపో మేనేజర్లు, పాలనా సిబ్బందికి ధన్యవాదాలు.

– వరంగల్‌ ఆర్‌ఎం

ఎస్‌.భవానీ ప్రసాద్‌

డిపో వారీగా ఆదాయం (రూ.లక్షల్లో), బస్సులు తిరిగిన కి.మీ (లక్షల్లో) వివరాలు

డిపో ఆదాయం తిరిగిన ప్రయాణికులు మహిళలు

కి.మీ

హనుమకొండ 425.40 8.13 11,63,364 8,65,103

జనగామ 381.74 7.50 8,32,095 5,75,394

వరంగల్‌–1 500.47 10.41 5,90,479 3,30,395

వరంగల్‌–2 574.93 11.30 6,75,606 3,88,832

మహబూబాబాద్‌ 220.68 4.32 5,30,281 3,55,715

నర్సంపేట 274.37 5.10 6,06,194 3,95,784

పరకాల 250.19 4.49 6,28,529 4,15,240

తొర్రూరు 365.81 6.31 5,35,728 3,41,101

భూపాలపల్లి 369.56 6.22 5,45,709 3,30,502

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌ డే మూడ్‌లో కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి.. (ఫోటోలు)
photo 2

బేబీ బంప్‌తో సమంత.. లేటేస్ట్‌ లుక్ చూశారా? (ఫోటోలు)
photo 3

ఎల్లో డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

రెడ్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతోన్న ది రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక.. (ఫోటోలు)
photo 5

'జైలర్' కోడలు ఇంత అందంగా ఉందేంటి? (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Intro Intelligence report to Amit Shah regarding TDP's atrocities 1
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై అమిత్ షా కు ... ఢిల్లీలో శకుని తాతకు తలంటు
YSRCP Hafeez Khan MASS WARNING to TDP Leaders Attac 2
Video_icon

తనపై టీడీపీ నేతల దాడి.. ఇచ్చిపడేసిన హఫీజ్ ఖాన్
TDP Leader Arrest In Krishna District 3
Video_icon

బాబుకు షాక్..! TDP MPTC అభ్యర్థి భర్త అరెస్ట్
TDP Leaders Quit From TDP Due To MLA Madhavi Reddy Anarchy 4
Video_icon

క్యాష్ కొట్టు టికెట్ పట్టు.. మాధవిరెడ్డి అరాచకానికి టీడీపీకి గుడ్ బై చెపుతున్న నేతలు
Vidadala Rajini Demands Case File Against Palnadu SI Priyanka 5
Video_icon

SI ప్రియాంకపై కేసు నమోదు చేయాలి
Advertisement
 