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వరంగల్‌

Oct 26 2026 2:04 AM | Updated on Oct 26 2026 2:04 AM

– 8లోu

న్యూస్‌రీల్‌

సోమవారం శ్రీ 26 శ్రీ అక్టోబర్‌ శ్రీ 2026

సకల కళల సమ్మేళనం రామప్ప!

రాతిపై చెక్కిన శిల్పం కాదు.. తరతరాల విజ్ఞానానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం రామప్ప. ఈ దేవాలయం ఇప్పుడు చరిత్రను చదివే పాఠశాలగా మారింది.

నర్సంపేట: జిల్లాలో పత్తి రైతుల్లో దిగులు మొదలైంది. ఎంతో ఆశతో సాగు చేసిన పత్తి పంట ఆశించిన స్థాయిలో దిగుబడి రాకపోవడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పెట్టుబడి కూడా రాదేమోననే భయంతో వచ్చిన కొద్దిపాటి పత్తిని అమ్ముకుంటున్నారు. మద్దతు ధర కంటే ఎక్కువ ధర లభిస్తున్నప్పటికీ దిగుబడి మాత్రం భారీగా పడిపోతోంది. ఈనెల 12 నుంచి నర్సంపేట వ్యవసాయ మార్కెట్‌కు రైతులు తెచ్చిన పత్తిని చూస్తే దిగుబడి తగ్గిపోతోందన్న అంచనాలు బహిర్గతం అవుతున్నాయి. జిల్లాలోని 13 మండలాల్లో ఈ వానాకాలం సీజన్‌లో అన్ని రకాల పంటలు కలిపి 2,18,112 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు చేశారు. అందులో పత్తి పంట 1,19,857ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగయింది. అంటే సగానికి పైగా రైతులు పత్తిని నమ్ముకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు దిగుబడి తగ్గిన విషయాన్ని చూస్తే ఆ పత్తే రైతుల పాలిట శాపంగా మారింది.

ఎకరాకు 3 నుంచి 5 క్వింటాలే..

గతేడాది వచ్చిన పత్తి దిగుబడిలో ఈ ఏడాది సగం కూడా రాని పరిస్థితి ఉందని రైతులు వాపోతున్నారు. వాస్తవానికి పత్తి పంట ఆశించిన విధంగా దిగుబడి వస్తే ఎకరాకు 10 నుంచి 20 క్వింటాళ్ల వరకు రావాలి. ఈసారి పత్తి పంట ప్రారంభం నుంచే రైతులకు ప్రతికూల పరిస్థితులు మొదలయ్యాయి. మొదట్లో కురిసిన కొద్దిపాటి వర్షాలకు రైతులు విత్తనాలు కొనుగోలు చేసి విత్తుకున్నారు. ఆ తర్వాత వర్షాలు కురవకపోవడంతో విత్తనాలు మొలకెత్తలేదు. తర్వాత కురిసిన వర్షాలకు రెండోసారి విత్తనాలు కొనుగోలు చేసి సాగు చేయాల్సి రావడంతో పెట్టుబడి రెండింతలు అయింది. ఇప్పుడు దిగుబడి మాత్రం పడిపోవడంతో రైతులు ఆర్థికంగా నష్టపోవాల్సి వచ్చింది.

దిగుబడి తగ్గడానికి గల కారణాలు

తొలకరి తర్వాత వర్షాలు లేకపోవడంతో పంట ఎదుగుదలలో నష్టం వాటిల్లింది. దానికి తోడు గులాబీ రంగు పురుగు ఉధృతి చాలాచోట్ల ఎక్కువగా ఉండడం, అనేక చోట్ల నకిలీ విత్తనాలు కూడా దిగుబడి తగ్గడానికి కారణాలు చెప్పొచ్చు. ఈ విషయంపై వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించగా వాతావరణంలో చోటు చేసుకున్న మార్పులతోనే పత్తి పంటలో దిగుబడి తగ్గిందని చెబుతున్నారు.

పత్తి పంటపై రైతుల ఆందోళన

జిల్లాలో 1.19 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు

పెట్టుబడులు రాని దుస్థితి

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