 మీసేవ నిర్వాహకుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి | - | Sakshi
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మీసేవ నిర్వాహకుల సమస్యలు పరిష్కరించాలి

Oct 26 2026 2:04 AM | Updated on Oct 26 2026 2:04 AM

వరంగల్‌ చౌరస్తా: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న మీసేవ సెంటర్ల నిర్వాహకుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని తెలంగాణ మీ సేవ ఫెడరేషన్‌ (టీజీఎంఎఫ్‌) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బైరా శంకర్‌, ప్రధాన కార్యదర్శి మహమ్మద్‌ అబ్దుల్‌ మోహీద్‌ తెలిపారు. ఆదివారం వరంగల్‌ పట్టణంలోని ఓ పంక్షన్‌ హాల్‌లో జిల్లా అధ్యక్షుడు సామల రాకేష్‌ అధ్యక్షతన సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కమీషన్లు, ఆరోగ్య బీమా, సంక్షేమ తదితర సమస్యల పరిష్కారానికి మీ సేవ నిర్వాహకులు ఐక్యంగా ముందుకు రావాలని కోరారు. వీఎల్‌ఈల సమస్యల పరిష్కారం, సంక్షేమం, ఆర్థిక భద్రత సాధించే వరకు టీజీఎంఎఫ్‌ అండగా ఉంటుందన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఉపాధ్యక్షుడు సాజిద్‌, లావణ్య, ప్రధాన కార్యదర్శి సంతోష్‌, కోశాధికారి నరేష్‌, నిర్వాహకులు పాల్గొన్నారు.

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