జనగణనలో సమాచారం కీలకం

న్యూశాయంపేట: జనగణనలో ప్రతి సమాచారం కీలకమని, కచ్చితమైన గణాంకాలే అభివృద్ధికి పునాదులని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అన్నారు. జనగణన–2027లో భాగంగా రెండో దశ జనాభా గణన నిర్వహణపై రెండురోజుల పాటు జరిగే చార్జ్ క్లర్కులు, సాంకేతిక సహాయకుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని శుక్రవారం కలెక్టర్ ప్రారంభించి మాట్లాడారు. ముఖ్య ప్రణాళికాఽ దికారి పి.చంద్రకళ, సూపరింటెండెంట్ సతీశ్, ఎన్యుమరేటర్లు పాల్గొన్నారు.
లాటరీ ద్వారా బార్ కేటాయింపు
నర్సంపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో నోటిఫై చేసిన కొత్త(1) 2బీ బార్ను లాటరీ విధానం ద్వారా కేటాయించారు. కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద సమక్షంలో నర్సంపేట నివాసి తాటికొండ గోపి (టోకెన్ నంబర్ 19)కి బార్ కేటాయించినట్లు జిల్లా మద్య నిషేధం, ఎకై ్సజ్ అధికారి తెలిపారు.
పారదర్శకంగా రీసర్వే చేయాలి
పారదర్శకంగా భూముల రీసర్వే చేయాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అన్నారు. కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్లు, గ్రామపాలనా అధికారులకు శుక్రవారం శిక్షణ ఇచ్చారు. శిక్షణలో పాల్గొన్న సర్వేయర్లకు మెడికల్ కిట్తో పాటు గొడుగు, ప్యాడ్ తదితర 12 రకాల కిట్స్ బ్యాగులను కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు. అదనపు కలెక్టర్ (రెవెన్యూ) ఎల్.కిశోర్కుమార్, డీఆర్ఓ విజయలక్ష్మి, ఏడీ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ శ్రీనివాసులు, లీడ్ బ్యాంకు మేనేజర్ జీవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.