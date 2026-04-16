హెల్మెట్‌ ధారణతోనే ప్రాణరక్షణ

ఖిలా వరంగల్: ద్విచక్ర వాహనదారులు తప్పనిసరిగా హెల్మెట్ ధరించాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద సూచించారు. ప్రజాపాలన – ప్రగతి కార్యాచరణలో భాగంగా వరంగల్ ఉర్సు రంగలీల మైదానం జంక్షన్ వద్ద వరంగల్ జిల్లా రవాణాశాఖ, ట్రాఫిక్, మిల్స్కాలనీ పోలీసుల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో అరైవ్ – అలైవ్ రోడ్డు భద్రతపై బుధవారం అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యఅతిథిగా కలెక్టర్ హాజరై అదనపు కలెక్టర్ సంధ్యారాణి, ఈస్ట్ జోన్ డీసీపీ అంకిత్కుమార్, ఏఎస్పీ శుభం ప్రకాశ్, వరంగల్ జిల్లా ఇన్చార్జ్ ఆర్టీఓ శోభన్బాబు, ట్రాఫిక్ ఏసీపీ సత్యనారాయణ, తహసీల్దార్ ఇక్బాల్, విద్యార్థులతో ప్రమాదాల నివారణపై ప్రతిజ్ఞ చేయించారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ వాహనదారులు విధిగా, ట్రాఫిక్, రోడ్డు భద్రత నిబంధనలు పాటించాలని సూచించారు. హెల్మెట్ ధరించకుండా నిర్లక్ష్యంగా బైక్ నడపడం వల్ల 90శాతం మంది మృత్యువాత పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కార్యక్రమంలో మిల్స్కాలనీ ఇన్స్పెక్టర్ రమేష్, ట్రాఫిక్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకన్న, సిబ్బంది, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.