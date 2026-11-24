వనపర్తిటౌన్: జిల్లాకేంద్రంలోని పాలిటెక్నిక్ రోడ్కు చెందిన దుకాణదారులు ట్రేడ్ లైసెన్సులు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ బుధవారం పుర కార్యాలయం ఎదుట నిరసన వ్యక్తం చేశారు. తమ సమస్యలను వివరించేందుకు పుర అధికారులను కలిసే ప్రయత్నం చేయగా సమయం ఇవ్వకపోవడంతో కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళనకు దిగారు. అనంతరం తమ డిమాండ్ల వినతిపత్రాన్ని కార్యాలయంలోని ఇన్వార్డు విభాగంలో అందజేశారు. తమ దుకాణాలకు ట్రేడ్ లైసెన్సులు ఇవ్వాలని, అందుకు అవసరమైన వివరాలు, పత్రాలు సమర్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వినతిపత్రంలో పేర్కొన్నారు. దుకాణదారులు నిరసన వ్యక్తం చేయడం పట్టణంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.