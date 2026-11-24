చిన్నంబావి: రాష్ట్ర ఎకై ్సజ్శాఖ మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు ఆదేశాల మేరకు బుధవారం మండలంలోని వెల్టూరు పల్లె చెరువుకట్టను నీటిపారుదలశాఖ ఈఈ ప్రవీణ్కుమార్, ఏఈ నాగరీష్ పరిశీలించారు. కట్ట ప్రస్తుత పరిస్థితి, గతంలో ఎదురైన సమస్యలు, పునర్నిర్మాణం ఆవశ్యకతను గ్రామస్తులు, కాంగ్రెస్ నాయకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పునర్నిర్మాణానికి అవసరమైన అంచనాలు సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదించాలని నాయకులు అధికారులను కోరారు. చెరువుకట్ట పనులు పూర్తయితే గ్రామంతో పాటు లింగసానిపల్లి, సోలీపురం తదితర గ్రామాల పరిధిలోని భూములకు సమృద్ధిగా సాగునీరు అందే అవకాశం ఉందని పలువురు రైతులు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. అంతేగాకుండా చెరువులో నీటినిల్వలు పెరిగి చేపల పెంపకం ద్వారా మత్స్యకారులు ఆర్థికాభివృద్ధి పొందుతారని.. చెరువు పునరుద్ధరణతో మూడు గ్రామాల రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని రైతులు పేర్కొన్నారు. వారి వెంట కాంగ్రెస్ నాయకుడు కొత్త కళ్యాణ్రావు, మాజీ సర్పంచ్లు రేఖారెడ్డి, పల్లె మద్దిలేటి, ఆకుల నారాయణ, లక్ష్మీనారాయణ, రమేష్, ప్రకాష్, గోవింద, శివ మల్లయ్య తదితరులు ఉన్నారు.
జిల్లాస్థాయి
అథ్లెటిక్స్ జట్ల ఎంపికలు
వనపర్తిటౌన్: తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి సబ్ జూనియర్స్, జూనియర్స్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియనన్షిప్లో పాల్గొనే జిల్లా జట్ల ఎంపికలు బుధవారం జిల్లాకేంద్రంలోని డా. బాలకిష్టయ్య క్రీడా ప్రాంగణంలో నిర్వహించారు. అన్ని మండలాల నుంచి సుమారు 250 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారని, అండర్–10, 12, 14, 16, 18 విభాగాలతో పాటు పురుషులు, మహిళల విభాగాల్లో ఎంపికలు నిర్వహించినట్లు అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు వాకిటి శ్రీధర్, ప్రధానకార్యదర్శి నందిమళ్ల శ్రీకాంత్ తెలిపారు. ఎంపికై న జట్లు ఈ నెల 30 నుంచి డిసెంబర్ 1 వరకు నిజామాబాద్లో జరిగే రాష్ట్రస్థాయిలో పోటీల్లో పాల్గొంటాయని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో పీఈటీలు, పీడీలు జబ్బార్, బసవరాజ్, ఉమాశంకర్, సురేష్, నిర్మల, రేణుక, అశోక్, గణేష్, రామచంద్ర, రవి, తులసీరాం పాల్గొన్నారు.
చర్చిల ముస్తాబు నిధులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం
వనపర్తి: క్రిస్మస్ను పురస్కరించుకొని చర్చిలకు రంగులు, విద్యుత్ దీపాలంకరణగాను నిధులు కోసం నియోజకవర్గంలోని చర్చిల నిర్వాహకుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్టు జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమశాఖ అధికారి ఎండీ సిరాజుద్దీన్ బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. https//gobmms.cgg.gov.in// వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని.. మరిన్ని వివరాలకు 040–29801130, 040–23391067 ఫోన్నంబర్లలో సంప్రదించాలని సూచించారు.
● క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రముఖ క్రిస్టియన్ మతపెద్దల సంస్థలు, క్రిస్టియన్లను సన్మానించనున్నారు. వ్యక్తిగత విభాగంలో సామాజిక సేవ, ఆరోగ్య, విద్య, సాహిత్య, లలిత కళలు, ఆటలు వంటి వాటిలో పదేళ్ల అనుభవం ఉన్నవారు అర్హులు. నామినేషన్ వేయదల్చిన వారు తగిన పత్రాలు జోడించి డిసెంబర్ 4 వరకు కార్యాలయంలో దరఖాస్తులు సమర్పించాలని జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమశాఖ అధికారి కోరారు. మరిన్ని వివరాలకు ఫోన్నంబర్ 040–23391067 లేదా rrcmfc@gmail.com. Ìôæ§é www.trcmfc.in వెబ్సైట్ను సంప్రదించాలని సూచించారు.
ఎన్ఎల్హెచ్పీఎస్
రాష్ట్ర ప్రధానకార్యదర్శిగా రాంబాబునాయక్
పాన్గల్: నంగారాబేరి లంబాడి హక్కుల పోరాట సమితి (ఎన్ఎల్హెచ్పీఎస్) రాష్ట్ర ప్రధానకార్యదర్శిగా మండలంలోని ఆకునోనిపల్లెతండాకు చెందిన రాంబాబునాయక్ ఎన్నికయ్యారు. బుధవారం సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజ్కుమార్ ఆయనకు నియామక పత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. తనపై నమ్మకంతో బాధ్యతలు అప్పగించిన సంఘం నాయకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అందరి సహకారంతో సంఘం బలోపేతానికి కృషి చేస్తానని పేర్కొన్నారు.