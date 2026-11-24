ఖిల్లాఘనపురం: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న జీవిత బీమా పథకాలపై ప్రతి ఒక్కరూ అవగాహన కలిగి ఉండాలని కలెక్టర్ ఆదర్శ్ సురభి అన్నారు. బుధవారం మండలంలోని మానాజీపేటలో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఆర్థిక సమ్మిళిత పథకాల ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించగా కలెక్టర్తో పాటు రిజర్వ్బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీజినల్ డైరెక్టర్ చిన్మయ్కుమార్ ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. గ్రామంలో ఇప్పటికే 80 శాతం మంది ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి జీవన్జ్యోతి బీమా యోజన, అటల్ పింఛన్ యోజన పొందడం సంతోషకరమన్నారు. ఆర్థిక సమ్మిళిత పథకాల అమలులో ఆదర్శంగా నిలవడం అభినందనీయమని తెలిపారు. ఈ గ్రామాన్ని బ్యాంకు సిబ్బంది ప్రచార కార్యక్రమానికి ఎంపిక చేయడం సరైందన్నారు. కేవలం రూ.20 వార్షిక ప్రీమియంతో ప్రధానమంత్రి సురక్షబీమా యోజన ద్వారా రూ.రెండు లక్షల ప్రమాద బీమా, రూ.436 వార్షిక ప్రీమియంతో రూ.2 లక్షల జీవిత బీమా వర్తిస్తుందని తెలిపారు. అర్హులందరూ పథకాల్లో చేరి తమ కుటుంబాలకు ఆర్థిక భద్రత కల్పించుకోవాలన్నారు. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకంలో కూడా అర్హులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయం వద్దకు వెళ్లి నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. ప్రస్తుతం నెలకొన్న కరువు పరిస్థితుల దృష్ట్యా యాసంగిలో రైతులు ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసుకోవడం ఉత్తమమని తెలిపారు. వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలనుకునే వారికి బ్యాంకులు రుణాలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నారు. ఖాతాదారులు సైబర్ నేరగాళ్లతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. బ్యాంకు వారు అందిస్తున్న సేవలను ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ కొనియాడారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో రూ.2 కోట్ల సీఎస్ఆర్ నిధులతో సిటీ స్కాన్ యంత్రాన్ని అందించడంతో పాటు రూ.కోటితో ప్రభుత్వ పాఠశాలల భవనాల నిర్మాణాలకు సహకారం అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రిజర్వ్బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీజినల్ డైరెక్టర్ చిన్మయ్కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఆర్బీఐ ఆదేశాల మేరకు లీడ్ బ్యాంక్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లావ్యాప్తంగా ఆర్థిక సమ్మిళిత పథకాల ప్రచార శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఖాతాదారులు ప్రతి ఒక్కరూ రీ–కేవైసీ చేసుకోవాలని, లావాదేవీలు నిర్వహిస్తూ ఉండాలని తెలిపారు. అనంతరం బీమా పథకాల ద్వారా మంజూరైన రూ.2 లక్షల చెక్కులు, క్లెయిమ్ చేయని ఖాతాలకు సంబంధించిన రూ.3.15 లక్షల చెక్కులను మహిళా సమాఖ్యకు, మహిళా సంఘాలకు రూ.10 కోట్ల రుణాల చెక్కును అందించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్బీఐ జనరల్ సుప్రభాత్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సీజీఎం రవీంద్ర, రీజినల్ మేనేజర్ వెంకటేశ్వర్లు, సర్పంచు శ్రీలత రాఘవేందర్, జిల్లా లీడ్ బ్యాంక్ మేనేజర్ శివకుమార్, బ్యాంకుల ప్రతినిధులు, అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.