కొత్తకోట: దేశంలో ప్రభుత్వరంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ, కేంద్రం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా ఢిల్లీలో మూడురోజుల పాటు నిర్వహించనున్న మహాధర్నాను జయప్రదం చేయాలని సీఐటీయూ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూరపాటి రమేష్ పిలుపునిచ్చారు. బుధవారం మండల కేంద్రంలో నిర్వహించిన సీఐటీయూ జిల్లా విస్తృతస్థాయి సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వరంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణను వేగవంతం చేసిందని విమర్శించారు. వేలాది చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మూతబడటంతో పాటు ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో పెట్టుబడులను ఉపసంహరించుకోవడంతో నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు దూరమయ్యాయన్నారు. పోరాడి సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలను సవరించి నాలుగు లేబర్ కోడ్లు అమలుచేసి కార్మికుల హక్కులు, పోరాటశక్తిని నీరుగార్చేందుకు కేంద్రం ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించారు. రైతులు పండించిన పంటలకు కనీస మద్దతు ధర కల్పించకుండా వ్యవసాయరంగాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టేందని విమర్శించారు. ఉపాధిహామీ పథకాన్ని రద్దుచేసి, కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుకూలంగా వీబీ జీరాంజీగా మార్చిందని ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న కార్మిక, రైతు, వ్యవసాయ కూలీల వ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా డిసెంబర్ 1, 2, 3 తేదీల్లో ఢిల్లీలో నిర్వహిస్తున్న మహాధర్నాకు జిల్లా నుంచి కార్మికులు అధికసంఖ్యలో తరలివచ్చి విజయవంతం చేయాలని కోరారు. సమావేశంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆర్యన్ రమేష్, జిల్లా కార్యదర్శి మండ్ల రాజు, జిల్లా కోశాధికారి బొబ్బిలి నిక్సన్, జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఎస్.రాజు, జిల్లా సహాయ కార్యదర్శులు బుచ్చమ్మ, సూర్యవంశం రాము, బాలగౌడు, జిల్లా నాయకులు డి.కురుమయ్య, మధు, రాములు, వెంకటయ్య, ఊశన్నతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన కార్మికులు పాల్గొన్నారు.