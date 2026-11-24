● ఎమ్మెల్సీ ముసాయిదా ఓటరు జాబితా విడుదల
● డిసెంబర్ 10 వరకు అభ్యంతరాల
స్వీకరణ
వనపర్తి: మహబూబ్నగర్–రంగారెడ్డి–హైదరాబాద్ పట్టభద్ర ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు సంబంధించి జిల్లా ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను బుధవారం ప్రచురించినట్లు కలెక్టర్, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆదర్శ్ సురభి తెలిపారు. బుధవారం కలెక్టరేట్లో గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల నాయకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. మొత్తం 27,893 మంది పట్టభద్ర ఓటర్లుండగా.. వీరిలో 17,385 మంది పురుషులు, 10,508 మంది మహిళా ఓటర్లు ఉన్నట్లు వివరించారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితాలో తమ పేర్లు నమోదయ్యాయో లేదో అర్హులైన పట్టభద్రులు పరిశీలించుకోవాలని సూచించారు. జాబితాలో పేర్లు లేకపోయినా, పేరు లేదా ఇతర వివరాల్లో తప్పులున్నా డిసెంబర్ 10 వరకు క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాలను స్వీకరించనున్నట్లు వెల్లడించారు. అర్హులైన పట్టభద్రులందరూ ఓటరు జాబితాను పరిశీలించుకొని ఓటుహక్కు సక్రమంగా పొందేలా చూసుకోవాలన్నారు. ముసాయిదా ఓటరు జాబితా ప్రచురణపై గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల అధ్యక్షులు, కార్యదర్శులకు జాబితా వివరాలతో పాటు క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల స్వీకరణ ప్రక్రియను అధికారులు వివరించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా, నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరిగేందుకు రాజకీయ పార్టీలు సహకరించాలని కోరారు. సమావేశంలో రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్ టి.వినోద్కుమార్, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి రాంరెడ్డి, సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారి (ఏఈఆర్వో), ఆర్డీఓ సుబ్రమణ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు.