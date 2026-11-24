పాన్గల్: ఆయిల్పాం సాగులో శాసీ్త్రయ యాజమాన్య పద్ధతులు, సస్యరక్షణతో అధిక దిగుబడులు, స్థిరమైన ఆదాయం పొందవచ్చని కేవీకే శాస్త్రవేత్త డా. రాజేందర్రెడ్డి అన్నారు. బుధవారం మండల కేంద్రంలోని రైతువేదికలో ఉద్యానశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆయిల్పాం సాగు చేసిన రైతులకు నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. కాపునకు వచ్చిన తోటలకు మూడు నెలలకు ఒకసారి ప్రతి మొక్కకు 500 గ్రాముల యూరియా, కిలో పొటాష్, రెండు కిలోల సింగిల్ సూపర్పాస్పేట్ అందించాలన్నారు. అదేవిధంగా బోరాన్, మెగ్నీషియం లోపాలను నివారించేందుకు తగిన పోషకాలు, ఏటా పశువుల ఎరువులను వినియోగించి నేల సారాన్ని పెంచుకోవాలని సూచించారు. అనంతరం జిల్లా ఉద్యాన అధికారి విజయభాస్కర్ మాట్లాడుతూ.. ఆయిల్పాం సాగును ప్రోత్సహించేందుకు మొక్కలు, ఎరువులు, డ్రిప్, నీటి వనరుల ఏర్పాటు తదితర వాటికి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రాయితీలను రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. కొత్తకోట మండలం సంకిరెడ్డిపల్లి సమీపంలో త్వరలో అయిల్పాం ప్రాసెసింగ్ మిల్లు ప్రారంభం అవుతుందని ప్రీ యూనిక్ ఆయిల్ కంపెనీ ఏరియా మేనేజర్ కేతన్రెడ్డి తెలిపారు. రైతుల నుంచి గెలాలను సకాలంలో సేకరించేందుకు కలెక్షన్ సెంటర్ల ద్వారా కొనుగోలు ఏర్పాట్లు చేపడుతున్నామన్నారు. తర్వాత పాన్గల్లో రైతు ఈశ్వరయ్య పొలంలోని ఆయిల్పాం పంటను రైతులతో కలిసి పరిశీలించారు. సమావేశంలో ఉద్యాన అధికారి కృష్ణయ్య, ఏఓ రమేష్నాయక్, క్లస్టర్ అధికారి వినోద్, ప్రీయూనిక్ ఆయిల్ కంపెనీ ప్రతినిధులు, రైతులు పాల్గొన్నారు.