వనపర్తి రూరల్/అమరచింత/ఆత్మకూర్/కొత్తకోట రూరల్: అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ప్రజలు 108 వాహనాలు, గర్భిణులు, బాలింతలు వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం 102 అమ్మబడి వాహనాలను వినియోగించుకోవాలని కమిషనర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ అధికారి బ్రహ్మనందరావు కోరారు. బుధవారం జిల్లాకేంద్రంలోని ఎంసీహెచ్ వద్ద 108 నియోనేటల్ అంబులెన్స్, కొత్తకోట, అమరచింత, ఆత్మకూర్లోని 108 వాహనాలు, ఆత్మకూర్లోని 102 వాహనాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. వాహనాల్లోని వైద్య పరికరాలు, పనితీరు, రికార్డుల నిర్వహణ, సిబ్బంది పనితీరు, ప్రజలకు అందిస్తున్న అత్యవసర వైద్యసేవలను పరిశీలించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో బాధితులకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించాలని సిబ్బంది ఆదేశించారు. సిబ్బంది నిరంతరం అప్రమత్తంగా అందుబాటులో ఉంటూ కాల్ వచ్చిన వెంటనే స్పందించి క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రులకు తరలించాలని.. ఆలోపు ముందస్తు వైద్యసేవలు అందించాలని సూచించారు. వాహనాలు పాడవకుండా, సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సేవల కోసం సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. సిబ్బంది అందిస్తున్న సేవల పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన వెంట ఉమ్మడి జిల్లా ప్రోగ్రాం మేనేజర్ రవి, జిల్లా కో–ఆర్డినేటర్ దుర్గాప్రసాద్, ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్లు, పైలెట్లు ఉన్నారు.