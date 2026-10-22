పార్వతీపురం రూరల్: రెండవ సాధారణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు – 2026 మొదటి విడత విధులకు నియమితులైన ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ అధికారుల శిక్షణ సమయాలను పాక్షికంగా మార్చినట్లు జిల్లా పంచాయతీ అధికారి ఎస్.రవీంద్ర, అదనపు జిల్లా ఎన్నికల అధికారి తెలిపారు. పరిపాలనా సౌలభ్యం దృష్ట్యా శనివారం జరగనున్న శిక్షణ సమయాలను సవరించినట్లు వెల్లడించారు. సవరించిన సమయాల ప్రకారం ప్రిసైడింగ్ అధికారులకు ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు శిక్షణ ఉంటుంది. అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ అధికారులకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 గంటల వరకు శిక్షణ నిర్వహిస్తారు. సంబంధిత మండలాల పరిధిలో కేటాయించిన ఎంపీడీఓ కార్యాలయాల్లో ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మొదటి విడత ఎన్నికల విధులకు నియమితులైన అధికారులు ఈ సమయాలను గమనించి శిక్షణకు హాజరు కావాలని తెలిపారు. ఈ సమాచారాన్ని తమ పరిధిలోని పీఓలకు, ఏపీఓలకు తక్షణమే తెలియజేయాలని సంబంధిత మండలాల ఎంపీడీఓలను జిల్లా పంచాయతీ అధికారి ఆదేశించారు.
ఏయూ కబడ్డీ జట్టుకు
‘సత్య’ విద్యార్థులు ఎంపిక
విజయనగరం అర్బన్: మచిలీపట్నంలోని కృష్ణా యూనివర్సిటీలో డిసెంబర్ 7 నుంచి 12వ తేదీ వరకు జరగనున్న సౌత్ జోన్ పోటీల్లో పాల్గొనే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ జట్టులో పట్టణానికి చెందిన సత్య డిగ్రీ కళశాల విద్యార్థులు రమ్య, వరలక్ష్మి ఎంపికయ్యారు. ఇటీవల జరిగిన అంతర్ కళాశాలల కబడ్డీ పోటీల్లో ప్రతిభ చూపిన కళాశాల జట్టు నుంచి ఎంపిక చేసినట్లు ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎంవీ సాయిదేవమణి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. అదే విధంగా ఆంధ్రయూనివర్సిటీ ఫుట్బాల్ జట్టుకు కూడా కళాశాల విద్యార్థులు నవీన్, ఝాన్సీ రాజు ఎంపికయ్యారని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులను కళాశాల డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎం.శశిభూషణరావు, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ప్రసాద్, కళాశాల అధ్యాపకులు అభిందించారు.