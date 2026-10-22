● ఎన్నికల సాధారణ పరిశీలకులు తేజ్భరత్
విజయనగరం రూరల్: జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికలను స్వేచ్ఛాయుతంగా, నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు జిల్లా ఎన్నికల యంత్రాంగం పటిష్టమైన చర్యలు చేపడుతోందని సాధారణ ఎన్నికల పరిశీలకులు తేజ్భరత్ పేర్కొన్నారు. జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి రెండో విడత ర్యాండమైజేషన్ ప్రక్రియను ఎన్నికల సాధారణ పరిశీలకులు తేజ్భరత్ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్లోని నేషనల్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ సెంటర్ (ఎన్ఐసీ)లో శుక్రవారం నిర్వహించారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్న బొబ్బిలి, బాడంగి, తెర్లాం, రామభద్రపురం, కొత్తవలస, లక్కవరపుకోట, వేపాడ, శృంగవరపుకోట మండలాల్లోని 221 గ్రామ పంచాయతీలలో ఉన్న 2148 పోలింగ్ కేంద్రాలకు అవసరమైన ప్రిసైడింగ్ అధికారులు, ఇతర పోలింగ్ అధికారులు కలిపి 5515 మంది సిబ్బందిని ర్యాండమైజేషన్ ద్వారా కేటాయించారు. ఎన్నికల విధుల నిర్వహణలో ఎలాంటి పక్షపాతానికి, ముందస్తు ప్రభావానికి తావులేకుండా, నిబంధనల మేరకు కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానం ఈ ప్రక్రియను చేపట్టారు. ర్యాండమైజేషన్ ప్రక్రియ అంతటిని వీడియో రికార్డింగ్ ద్వారా చిత్రీకరిస్తూ పూర్తి పారదర్శకంగా నిర్వహించారు. నగర పంచాయతీ ఎన్నికల విధులకు సిబ్బంది రెండో విడత ర్యాండమైజేషన్ పూర్తయిందని ఆయన తెలిపారు. రెండో విడత ర్యాండమైజేషన్ ద్వారా విధులు కేటాయించిన సిబ్బంది ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ బాధ్యతాయుతంగా విధులు నిర్వహించాలని, పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ప్రశాంత వాతావరణాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఓటర్లు స్వేచ్ఛగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్ఓ సిహెచ్.సత్తిబాబు, డీపీఓ మల్లిఖార్జునరావు, జిల్లా ఎన్ఐసీ అధికారి బి.విజయబాబు, ఎన్నికల అధికారులు, సిబ్బంది, తదితరులు పాల్గొన్నారు.