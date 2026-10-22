● సాదరంగా ఆహ్వానించిన మాజీ మంత్రి బొత్స
కొత్తవలస: తెలుగుదేశం పార్టీ కుతంత్రాలు, దౌర్జన్యాలు, నమ్మక ద్రోహాలను భరించలేక ఆ పార్టీకి చెందిన నాయకులు వైఎస్సార్సీపీలో చేరుతున్నారని మాజీ మంత్రి, శాసనమండలి విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు. కొత్తవలస మండల తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కనకాల శివ బొత్స స్వగ్రహంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే కడుబండి శ్రీనివాసరావు సమక్షంలో వైఎస్సార్సీపీలో శుక్రవారం చేరారు. బొత్స సత్యనారాయణ ఆయనకు పార్టీ కండువా కప్పి పార్టీలోకి సాదరంగా ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ రానున్నది వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వమే అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని పక్కన పెట్టి కుతంత్రాలు పన్నేందుకే సమయం కేటాయిస్లూ పాలనను గాలికి వదిలేశారని విమర్శించారు. నేటికి సుమారు 30 నెలలు అధికారంలో ఉన్న కూటమి ప్రభుత్వం పేదలు, అభాగ్యులకు సంబంధించిన పింఛన్ ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారని ఆరోపించారు. గతంలో ప్రతీ మూడు నెలలకు ఒకసారి కొత్త పింఛన్లను ఇచ్చేవారమని గుర్తు చేశారు. కార్యక్రమంలో కొత్తవలస మేజర్ పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థి కర్రి పల్లవి, పార్టీ నాయకులు బొంతల వెంకటరావు, వెంకన్నపాత్రుడు, కర్రి శ్రీను, మాధవరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.