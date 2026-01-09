స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణకు పటిష్ట ప్రణాళిక

విజయనగరం టౌన్: జిల్లాలో స్ధానిక సంస్ధల ఎన్నికల నిర్వహణకు పటిష్ట ప్రణాళిక అమలుచేస్తున్నట్లు ఎస్పీ ఏఆర్.దామోదర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు జిల్లా పోలీసు కార్యాలయంలో బుధవారం నిర్వహించిన సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు. ప్రశాంతంగా, పారదర్శకంగా ఎన్నికలను నిర్వహించేందుకు పటిష్టమైన ప్రణాళిక అమలుచేస్తున్నామన్నారు. ఇప్పటికే గ్రామాల్లో పల్లె నిద్ర, యువ చైతన్యం, మీతో మీ ఎస్పీ, సంకల్పం, అభ్యుదయం వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టి, ప్రజలకు చేరవవుతున్నామన్నారు. గ్రామాల్లో సమస్యలు తెలుసుకుంటూ, వాటిని పరిష్కరిస్తూ ప్రజల అభిమానాన్ని చూరగొంటున్నామన్నారు. మహిళలు, చిన్నారుల భద్రత, మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణలో జిల్లా పోలీసు శాఖ కఠినంగా వ్యవహరిస్తోందని స్పష్టం చేశారు.