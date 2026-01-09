 రిజర్వేషన్లకు ముందే సమాచార వేట | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రిజర్వేషన్లకు ముందే సమాచార వేట

Sep 3 2026 12:31 AM | Updated on Sep 3 2026 12:31 AM

రిజర్వేషన్లకు ముందే సమాచార వేట

విజయనగరం అర్బన్‌: విజయనగరం నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికలకు కసరత్తు ముమ్మరమవుతున్న వేళ మున్సిపల్‌ కార్యాలయంలో జరుగుతున్న కొన్ని పరిణామాలు రాజీయంగా చర్చనీయాంశమవుతున్నాయి. 50 నుంచి 62 డివిజన్లకు పెరగడం..కొత్త డివిజన్ల వారీగా ఓటర్ల గుర్తింపు ప్రక్రియ పూర్తి కావడం..తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదలకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో అధికార పార్టీకి చెందిన ఓ కీలక నేత మున్సిపల్‌ కార్యాలయంలో వరుసగా కనిపించడం అనుమానాలకు తావిస్తోంది.

ఎన్నికల ‘కీలక సమాచారం’పై

ఆసక్తి ఎందుకు?

కొత్తగా ఏర్పడిన 62 డివిజన్లకు సంబంధించిన ఓటర్ల జాబితాను 2026 జనవరి ఒకటి నాటికి ఉన్న ఓటర్ల ప్రాతిపదికగా సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. డివిజన్‌ల వారీగా ఓటర్ల గుర్తింపు, జాబితాను గురువారం రాజకీయ పార్టీలకు అందజేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇదే సమయంలో డివిజన్ల వారీగా ఓటర్ల వివరాలు, జనాభా నిర్మాణం, సామాజిక వర్గాల నమోదుకు సంబంధించిన సమాచారం అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ల కసరత్తులో ఈ వివరాలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం అధికారిక ప్రక్రియ పూర్తయ్యే వరకు రిజర్వేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలు బయటకు రావద్దనే నిబంధనల నేపథ్యంలో..అసలు ఈ సమాచారంపై రాజకీయ ఆసక్తి ఎందుకు పెరిగిందన్నదే ఇప్పుడు ప్రశ్నగా మారింది.

మూడు రోజులుగా అదే హడావిడి

ఇటీవల మూడురోజులుగా స్థానిక అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేకు అత్యంత సన్నిహితుడిగా ప్రచారంలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి మున్సిపల్‌ కార్యాలయంలో గంటల తరబడి కనిపించడం చర్చకు దారితీస్తోంది. ముఖ్యంగా టౌన్‌ప్లానింగ్‌, సర్వే విభాగాల్లో సంబంధిత అధికారులతో ఆయన ఉండడం రాజకీయ వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఎన్నికల వేళ సాధారణంగా రాజకీయ నాయకులు, ఆశావహులు అధికారులను కలవడం కొత్తేమీ కాదు. అయితే ఒకవైపు తుది ఓటర్ల జాబితా సిద్ధమవుతుండగా..మరోవైపు డివిజన్ల వారీగా సామాజిక వర్గాల గణాంకాలు, రిజర్వేషన్ల కసరత్తు కీలక దశలో ఉన్న సమయంలోనే ఈ రాకపోకలు జరగడం అనుమానాలకు కారణమవుతోందని ప్రతిపక్ష వర్గాలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి.

మున్సిపల్‌ ఓటర్ల జాబితాపై ‘రాజకీయ’ కన్ను

నేడు 62 డివిజన్ల ఓటర్ల జాబితా పరిశీలన

రిజర్వేషన్ల సమాచారం కోసం అధికార పార్టీనేత హడావిడి

రిజర్వేషన్ల కసరత్తు కీలక దశలో

ఉండడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ

రిజర్వేషన్లే అసలు ‘కీ’!

62 డివిజన్లకు రిజర్వేషన్లు ఖరారైతేనే ఎక్కడ ఎవరి రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందన్న దానిపై స్పష్టత వస్తుంది. ఏ డివిజన్‌ ఏ సామాజిక వర్గానికి కేటాయిస్తారు? ఎక్కడ మహిళా రిజర్వేషన్‌ వస్తుంది? ఏ డివిజన్లు జనరల్‌గా మిగులుతాయి? అన్న ఆశావహుల రాజకీయ లెక్కలను పూర్తిగా మార్చేసే అంశం. అందుకే రిజర్వేషన్లకు ముందు డివిజన్‌ వారీగా ఓటర్లు, సామాజిక వర్గాల పరిస్థితిపై అవగాహన కలిగి ఉండడం రాజకీయ పార్టీలకు వ్యూహాత్మకంగా మారింది. తుది ఓటర్ల జాబితా రాజకీయ పార్టీలకు అధికారికంగా అందించే ముందే.. డివిజన్ల వారీగా ఓటర్ల సంఖ్య, సామాజిక వర్గాల ప్రాతిపదికన పరిస్థితి వంటి అంశాలపై ఎవరికై నా అనధికార సమచారం అందుతున్నదా? అన్నదే ఇప్పుడు అసలు ప్రశ్న. ఎన్నికల ప్రక్రియ పారదర్శకంగా సాగాలంటే అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఒకే సమయంలో సమాచారం అందాలి. అధికార పార్టీకి చెందిన వ్యక్తులకు నిజంగానే ముందుగా సమాచారం చేరితే మాత్రం ఎన్నికల ప్రక్రియపై అనుమానాలు తలెల్తే అవకాశం ఉంటుంది. ఎన్నికల ముందు ‘ఓటర్ల లెక్కలు’.. రిజర్వేషన్ల ముందు ‘రాజకీయ లెక్కలు’.. ఈ రెండింటి మధ్య మున్సిపల్‌ కార్యాలయంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు విజయనగరం రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు తెరతీశాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కాశీలో పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకున్న హీరోయిన్ మానస (ఫొటోలు)
photo 2

అల్లు స్నేహ ఆగస్టు మెమొరీస్ (ఫొటోలు
photo 3

మై లిటిల్ ప్యారడైజ్‌.. కొడుకు అర్జున్‌తో నాని క్యూట్ మూమెంట్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

అందాల ముద్దుగుమ్మ ఆషిక రంగనాథ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్‌ని కలిసిన డై హార్డ్ ఫ్యాన్.. షర్ట్‌పై ఆటోగ్రాఫ్‌ తీసుకున్న యంగ్‌ హీరో (ఫోటోలు)

Video

View all
Konda Surekha Shocking Comments On Reventh Reddy 1
Video_icon

లేఖ బయటకి వస్తే రాజకీయ ప్రకంపలను ఖాయం
Team India Squad for Afghanistan T20Is Announced 2
Video_icon

సంజు, బుమ్రా రీ ఎంట్రీ.. ఆఫ్గన్ సిరీస్ కు టీమిండియా ఇదే
Attractive Plants Lakshmi Kamal Good For Kitchen 3
Video_icon

snake plant ఈ మొక్క‌ల‌ని కిచెన్‌లో పెట్టుకుంటే..
Bhumana Karunakar Reddy Pays Tribute to YSR 4
Video_icon

మళ్లీ ఎప్పుడు పుడతావు రాజన్నా..? YSRపై భూమన భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు
Konda Surekha Shocking Comments On CM Revanth 5
Video_icon

Konda Surekha: నాకంటే ముందు రేవెంత్ పై చర్యలు తీసుకోవాలి
Advertisement
 