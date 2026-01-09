గోశాలకు పశువుల తరలింపు

రాజాం సిటీ: రాజాం మెయిన్ రోడ్డులో సంచరిస్తున్న పశువులను బుధవారం గోశాలకు తరలించామని కమిషనర్ ఎ.రామచంద్రరావు తెలిపారు. పాలకొండ రోడ్డు, శ్రీకాకుళం రోడ్డు, మెయిన్ రోడ్డులో సంచరిస్తున్న 35 పశువులను మంగళవారం పట్టుకున్నామని చెప్పా రు. గతంలో పలుమార్లు పశువుల యజమానులను హెచ్చరించినా, ఇటీవల ఆటోలో పట్టణమంతా ప్రచారం కూడా నిర్వహించినా వారి తీరులో మార్పురాకపోవడంతో ఈ చర్యలు చేపట్టామన్నారు. ఇప్పటికై నా పశువుల యజమానులు వారి పశువులను రోడ్డుపై విడిచిపెట్టకుండా జాగ్రత్త పడాలని లేకుంటే వాటి ని కూడా గోశాలకు తరలించనున్నామని స్పష్టం చేశారు. కార్యక్రమంలో టౌన్ సీఐ డి.నవీన్కుమార్, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ సీహెచ్ ప్రసా ద్, పర్యావరణ పరిరక్షణ సమితి సభ్యులు ఆర్వీజే నాయుడు, శాసపు సత్యనారాయణ, రెడ్డి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సెల్ఫోన్ల దొంగ అరెస్ట్
విజయనగరం టౌన్: రన్నింగ్ ట్రైన్లో ప్రయాణికుల నుంచి సెల్ఫోన్లు దొంగతనం చేస్తున్న పాత దుప్పాడ గ్రామానికి చెందిన పిల్ల కుమార్ అనే వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు జీఆర్పీ ఎస్సై వి.బాలాజీరావు పేర్కొన్నారు. ఓ ప్రయాణికుడి నుంచి దొంగతనం చేసిన రూ. 20వేల విలువైన మొబైల్ ఫోన్ను నిందితుడి నుంచి బుధవారం స్వాధీనం చేసుకుని, సీజ్ చేసి అరెస్టు చేసి, రిమాండ్ నిమిత్తం రైల్వే కోర్టులో హాజరుపర్చామన్నారు. నేరాల నియంత్రణకు ఆర్పీఎఫ్ సీపీడీఎస్ టీమ్ ఎస్సై ఎల్.రమణ, సిబ్బందితో కలిసి ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపడుతున్నామన్నారు. కార్యక్రమంలో జీఆర్పీ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
కాపర్ కేబుల్స్ చోరీ
వీరఘట్టం: మండలంలోని తూడి జంక్షన్ వద్ద సింగిల్ ఫేస్ విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లోని కాబర్ కేబుల్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగిలించారు. బుధవారం ఈ విషయాన్ని విద్యుత్ సిబ్బంది గుర్తించారు. మంగళవారం రాత్రి స్తంభం పైన ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్కు విద్యుత్ సరఫరా ఉండగానే వైర్లు కట్ చేసి ట్రాన్స్ఫార్మర్ను కిందికి దించేసి అందేలో ఉండే విలువైన కాపర్ వైర్లు తీసేశారు. ఈ దొంగతనంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు ఏఈ సోమేశ్వరరావు తెలిపారు.
39 లీటర్ల సారా పట్టివేత
పార్వతీపురం రూరల్: పట్టణంలో ఎకై ్సజ్ అధికారులు బుధవారం తనిఖీలు నిర్వహించి 39 లీటర్ల సారాను స్వాధీనం చేసుకుని, సొండి జరీనమ్మ అనే మహిళను అరెస్టు చేసి జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. అలాగే, ఇందిరాకాలనీకి చెందిన నిమ్మకాయల రాజేంద్ర నుంచి రూ.19 వేల అపరాధ రుసుము (బ్రీచ్ అమౌంట్) వసూలు చేశారు. జిల్లాలో సారా అమ్మినా, తాగినా, రవాణా చేసినా చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హెచ్చరించారు. మద్యం అక్రమ తయారీ, విక్రయాలకు సంబంధించిన సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే 14405 టోల్ఫ్రీ నంబరుకు తెలియజేయాలని సూచించారు. జిల్లాను సారా రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దేందుకు మున్ముందు దాడులు కొనసాగిస్తామని ఎకై ్సజ్ ఇన్న్స్పెక్టర్ బి.నరసింహమూర్తి పత్రికా ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు.
కొండచిలువ హతం
సీతంపేట: ఐటీడీఏ సమీపంలో ఒక కొండచిలువ బుధవారం హతమైంది. సుమారు 7 అడుగుల పొడవుగల కొండచిలువ జనావాసాల్లోకి రావడంతో చూసిన కొందరు దానిని చంపి రోడ్డు పక్కన పడేశారు.