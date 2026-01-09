గంగపుత్రుల వలవిల

● చెరువుల్లో నీరు లేకపోవడంతో చేపల పెంపకంపై ప్రభావం
● తమ జీవనం ఎలా సాగించాలని
ఆందోళన
విజయనగరం ఫోర్ట్: ఎల్నినో ప్రభావం సాగుపైనే కాదు. చేపల పైన కూడా పడింది. వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల జిల్లాలో చాలా వరకు పంటల సాగవ్వని పరిస్థితి. అంతేకాకుండా నాట్లు వేసిన పంటలు కూడా ఎండిపోతున్నాయి. వెదపద్ధతిలో సాగు చేసిన పంటలు కూడా ఎండిపోతున్నాయి. పంటల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే చేపల పరిస్థితి అంతకంటే ఘోరంగా ఉంది. చేపలు పెంచడానికి అవసరమైన నీరు లేక పోవడంతో ఏం చేయాలో తెలియక మత్య్సకారులు దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టుడుతున్నారు. జిల్లాలోమైదాన ప్రాంతాల్లోని చెరువుల్లో చేపల పెంపకం చేపట్టే మత్య్సకారులు అధికంగా ఉన్నారు. సముద్రతీరంలో చేపల వేటసాగించేవారు పూసపాటిరేగ, భోగాపురం మండలాల్లో మాత్రమే ఉన్నారు. మైదాన ప్రాంతాల్లో మత్య్సకారులు జిల్లా లోని 27 మండలాల్లో ఉన్నారు.
చేపల పెంపకానికి వీలుకాని పరిస్థితి
జిల్లాలో 8026 చెరువులు ఉన్నాయి. వాటిలో సుమారు 5 వేల వరకు చెరువుల్లో మత్య్సకారులు చేపల పెంపకం చేపట్టేవారు. అయితే ఏ చెరువు కూడా పూర్తి స్థాయిలో నిండని పరిస్థితి. కొన్ని చెరువులు అయితే పూర్తి స్థాయిలో నీరు లేని పరిస్థితి. కొన్ని చెరువుల్లో చాలా తక్కువగా నీరు ఉన్న పరిస్థితి. నీరు పుష్కలంగా ఉంటే చేపల పెంపకం చేపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చేపలు కూడా బాగా పెరుగుతాయి. వాటిని విక్రయించడం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో మత్య్సకారులు జీవనం సాగిస్తున్నారు.
మత్య్సకారుల జీవనంపై ప్రభావం
చేపల పెంపకం లేక పోవడం వల్ల దాని ప్రభావం మత్య్సకారుల జీవనంపైన పడనుంది. చేపలుఅమ్ముకోవడం ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో మత్య్సకారులు జీవనం సాగిస్తున్నారు. అయితే చేపలు పెంచే పరిస్థితి లేక పోవడం వల్ల తాము ఏవిధంగా బతకాలోనని మత్య్సకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రానున్న రోజుల్లో తమ పరిస్థితి ఏవిధంగా ఉంటుందోనని వాపోతున్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావం ఉంది
చెరువుల్లో నీరు తక్కువగా ఉండడం వల్ల చేపల పెంపకం చేపట్టడానికి వీలు ఉండదు. నీరు ఉన్న చెరువుల్లో చేపల పెంపకం చేపడుతున్నారు.
లావణ్య, డీడీ, మత్య్సశాఖ