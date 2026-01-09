ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చలకు ఆహ్వానించాలి

● పీఆర్సీ, ఐఆర్, డీఏలపై సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలి
● ఏపీఎన్జీవోస్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సురేష్
విజయనగరం గంటస్తంభం: ఉద్యోగుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం వెంటనే ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులను చర్చలకు ఆహ్వానించాలని ఏపీఎన్జీవోస్ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షుడు సురేష్ కోరారు. ఈ మేరకు విజయనగరంలో బుధవారం నిర్వహించిన జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశంలో ఉద్యోగుల సమస్యలు, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించారు. పీఆర్సీ, పెండింగ్ డీఏలు, ఇతర డిమాండ్లపై ప్రధానంగా చర్చించారు. చర్చల ద్వారానే సమస్యల పరిష్కారానికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్ల విషయంలో రాజీలేని వైఖరితో ఉండాలని నిర్ణయించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఉద్యోగుల పెండింగ్ బకాయిలు, మెమో 57 అమలు వంటి సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పటికీ..పీఆర్సీ, ఐఆర్, డీఏలు పెండింగ్లో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీ మేరకు మంత్రుల బృందం సమావేశంలో జరిగిన చర్చల అనంతరం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడుతో త్వరలో సమావేశం ఏర్పాటవుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులను ఆహ్వానించి పెండింగ్ సమస్యలపై సానుకూల నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కోరారు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల మధ్య మంచి వాతావరణం ఉంటే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి, ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి దోహదపడుతుందని విద్యాసాగర్ పేర్కొన్నారు. ఈ వాతావరణాన్ని కొనసాగించాల్సిన పూర్తి బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనన్నారు. ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించని పక్షంలో ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారానికి రాష్ట్ర నాయకత్వం నిర్ణయం మేరకు సిద్ధంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఏపీ జేఏసీ చైర్మన్ అలపర్తి విద్యాసాగర్, సెక్రటరీ జనరల్ కేఎస్ఎస్ ప్రసాద్ ఎప్పుడు ఏ కార్యాచరణకు ఆదేశించినా తాలూకా జేఏసీ, మహిళా విభాగ కార్యవర్గ సభ్యుల అభిప్రాయం మేరకు సంసిద్ధంగా ఉండాలని సమావేశంలో తీర్మానించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా కార్యదర్శి టి.శ్రీధర్బాబు, జిల్లా సహాధ్యక్షురాలు కె.ఆదిలక్ష్మి, కోశాధికారి కె.చంద్రశేఖర్, పట్టణ అధ్యక్షుడు వై.ఆనంద్కుమార్, అన్ని తాలూకా యూనిట్ల అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు, మహిళా విభాగ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.