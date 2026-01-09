గిరినుల పట్ల ప్రభుత్వ చేష్టలు అమానుషం

● జెడ్పీ చైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా
అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు
విజయనగరం: గిరిజనుల పట్ల కూటమి ప్రభుత్వం చేష్టలు అమానుషంగా ఉన్నాయని విజయనగరం జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్, వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మజ్జి శ్రీనివాసరావు మండిపడ్డారు. మారిక వలస గిరిజన బాలుర రెసిడెన్షియల్ విద్యా సంస్థ నుంచి గిరిజన విద్యార్థులను వేర్వేరు చోట్లకు తరలించే ప్రభుత్వ ఉద్దేశాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి నాగరికత నేర్చుకుంటూ బాగా చదువుకుని ఉన్నతంగా ఎదగాలనుకునే గిరిజన విద్యార్థుల పట్ల ప్రభుత్వం అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తోందని ధ్వజమెత్తారు. ఈ మేరకు బుధవారం వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా కార్యాలయంలో విలేకరులతో ఆయన మాట్లాడారు. ఈ ప్రభుత్వ చేష్టలు వల్ల విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు గత కొన్ని రోజులుగా కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయిందని, నిద్రాహారాలు మాని తమ బిడ్డల భవిష్యత్ కోసం ఘోషిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గిరిజన మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రులు, శాసన సభ్యులు, మాజీ శాసన సభ్యులు, మాజీ గిరిజన ప్రజా ప్రతినిధులు గిరిజన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు అండగా నిలిచారన్నారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో కలిసి వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన గిరిజన మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు అంతా నిద్రాహారాలు వదిలి నిరసన చేశారని గుర్తు చేశారు. ప్రభుత్వం వారి పట్ల కూడా అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరించిందని మండిపడ్డారు. విద్యా సంస్థను తరలించకుండా గిరిజనులకు అండగా నిలబడేందుకు వెళ్లిన గిరిజన నాయకులను ప్రభుత్వం నిర్బంధించే చర్యలకు పూనుకోవడం అమానుషమని ధ్వజమెత్తారు. ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే అది ప్రజలను ఇబ్బందికి గురి చేయకుండా ఉండాలన్నారు. సెంట్రల్ అఫ్ ఎక్సలెన్స్ కోసం గిరిజన విద్యార్థుల భవిష్యత్ నాశనం చేయడం సరైనది కాదన్నారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తు నాశనం కారాదు
అమరావతిలో ఆరు నెలల్లో రోడ్లు వేసేస్తాం, పెద్ద పెద్ద భవనాలు కట్టేస్తామని గొప్పలు పోతున్న ప్రభుత్వం సెంట్రల్ అఫ్ ఎక్స్లెన్స్ కోసం ఎందుకు కొత్త భవనం కట్టలేదా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఆ సంస్థ కోసం కొత్త భవనం కట్టడం లేదా వేరే చోట ప్రత్యామ్నాయం చూడడం ఉత్తమ మార్గం తప్ప, బాగా చదువుకుని ఉన్నతంగా ఎదగాలనుకునే అమాయక గిరిజన విద్యార్థుల భవిష్యత్ నాశనం చేయడం సరైన విధానం కాదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే ఈ నిర్ణయం ఉపసంహరించుకుని గిరిజన విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఊరట కలిగించాలని డిమాండ్ చేశారు. గిరిజనులకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి నేతృత్వంలోని వైఎస్సార్సీపీ అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.