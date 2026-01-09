విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలి

విజయనగరం: విద్యార్థులు చదువుతో పాటు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి యు.మాణిక్యంనాయుడు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు బుధవారం స్థానిక మెసానిక్ టెంపుల్లో రోటరీ విజయనగరం సెంట్రల్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నవతరోత్సవ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమానికి డీఈఓ మాణిక్యం నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించా రు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పిల్లలు రేపటి సంపద అని, క్రీడలు, సాహిత్య, సాంస్కృతిక రంగాల్లో నిర్వహించే పోటీల్లో పాల్గొనడం వల్ల క్రీడా స్ఫూర్తి, పోటీతత్వం ఏర్పడతాయని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీసేందుకు రోటరీ వంటి సంస్థలు ఏటా ఈ విధమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. క్లబ్ అధ్యక్షుడు జి.జగదీష్ మాట్లాడుతూ నెలరోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో సుమారు 10వేల మంది విద్యార్థులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. విజేతలకు అక్టోబర్ 6న జరిగే ఉత్సవాల ముగింపు రోజున బహుమతులు, ప్రశంసా పత్రాలు పంపిణీ చేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో రోటరీ ఫాస్ట్ గవర్నర్ ఎం.రామారావు, యూత్ సర్వీస్ డైరెక్టర్ కృష్ణతేజ, క్లబ్ కార్యదర్శి బత్తుల చందు, క్లబ్ ప్రతినిధులు ముఖేశ్, మారుతి, శంకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి మాణిక్యంనాయుడు