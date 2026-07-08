 చంద్రబాబు సర్కారుపై విద్యార్థుల రణగర్జన | - | Sakshi
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చంద్రబాబు సర్కారుపై విద్యార్థుల రణగర్జన

Jul 8 2026 1:20 AM | Updated on Jul 8 2026 1:20 AM

విజయనగరం గంటస్తంభం:

చంద్రబాబు సర్కారుపై విద్యార్థులు యుద్ధభేరి మోగించారు. సమస్యల పరిష్కారంలో సర్కారు వైఫల్యానికి నిరసనగా ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ ఆధ్వర్యంలో మంగళవారం కదం తొక్కారు. విజయనగరం కలెక్టరేట్‌ను ముట్టడించారు. లోకేశ్‌ ఖబడ్డార్‌ అంటూ రణగర్జన చేశారు. విద్యారంగాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్న ప్రభుత్వ విధానాలను ఎండగట్టారు. చదవాలని ఉంది.. కానీ స్కాలర్‌షిప్‌ రావడం లేదు.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు పేరుకుపోయినా పట్టించుకోవడం లేదు.. ఫీజులు చెల్లించలేక సర్టిఫికెట్లు తీసుకోలేకపోతున్నాం... హాస్టళ్లలో కనీస సదుపాయాలు లేవు.. కడుపు నిండా భోజనం దొరకడం లేదు.. సకాలంలో డిగ్రీ అడ్మిషన్లు సాగడం లేదు... పేద కుటుంబాల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం విద్యను దూరం చేస్తోందంటూ మండిపడ్డారు. తొలుత ఆర్టీసీ కాంప్లెక్‌ నుంచి కలెక్టరేట్‌ వరకు వివిధ కళాశాలలు, సంక్షేమ హాస్టళ్లకు చెందిన సుమారు 3వేల మంది విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. దారి పొడవునా ప్రభుత్వ విద్యార్థి వ్యతిరేక విధానాలపై నినాదాలు చేశారు. అక్కడ మానవహారం నిర్వహించి ప్రభుత్వ తీరుపై నిరసన గళం వినిపించారు. విద్యాశాఖమంత్రి నారా లోకేశ్‌ డౌన్‌డౌన్‌ అంటూ నినదించారు. విద్యార్థులను, నిరుద్యోగులను నిలువునా ముంచేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. తక్షణమే రూ.7 వేల కోట్లకు పైగా స్కాలర్‌షిప్‌లు, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు విడుదల చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరిగినా సంక్షేమ హాస్టళ్లలో మెస్‌ చార్జీలను పెంచకపోవడం విచారకరమన్నారు. వెంటనే మెస్‌ చార్జీలను నెలకు రూ.3 వేల వరకు పెంచాలని డిమాండ్‌ చేశారు. అనంతరం ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ విధానం వల్ల పేద విద్యార్థులు నష్టపోతారన్నారు. జీఓ నెం.77ను రద్దు చేయాలని, డిగ్రీ అడ్మిషన్లు వెంటనే ప్రారంభించాలని, నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

డీఆర్వో హామీతో తాత్కాలికంగా ముగిసిన ఆందోళన

పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో జిల్లా రెవెన్యూ అధికారి (డీఆర్వో) ఇ.సత్తిబాబు విద్యార్థి సంఘ నాయకులతో మాట్లాడారు. సమస్యలు, డిమాండ్లపై వినతిపత్రం స్వీకరించారు. విద్యార్థుల సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామని హామీ ఇచ్చారు. హామీలతో ఉద్యమం ఆగదని, స్కాలర్‌షిప్‌లు, ఫీజురీయింబర్స్‌మెంట్‌ విడుదలై, హాస్టల్‌ సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ జిల్లా నాయకులు స్పష్టం చేశారు.

సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎస్‌ఎఫ్‌ఐ ఆధ్వర్యంలో చలో కలెక్టరేట్‌

పెండింగ్‌ స్కాలర్‌షిప్‌లు,

ఫీజురీయింబర్స్‌మెంట్‌ విడుదలకు డిమాండ్‌

విజయనగరం కలెక్టరేట్‌ దిగ్బంధం

సుమారు 3వేల మంది విద్యార్థులరాకతో దద్దరిల్లిన కలెక్టరేట్‌ పరిసరాలు

విద్యార్థులు, పోలీసుల మధ్య తోపులాట..

మా భవిష్యత్తుతో ఆటలా? అంటూ నిప్పులు చెరిగిన విద్యార్థి లోకం

కలెక్టరేట్‌ వద్ద ఉద్రిక్తత..

కలెక్టరేట్‌లోకి వెళ్లేందుకు విద్యార్థులు ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. కాసేపు ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట జరిగింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు మోహరించారు. విద్యార్థులను బలవంతంగా నెట్టేయడం, ఈడ్చుకెళ్లిపోవడంతో పలువురు విద్యార్థులకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి.

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