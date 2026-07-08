పసుపుకోతి ఎవరయ్యుంటారబ్బా?

సాక్షి ప్రతినిధి, విజయనగరం:
పార్వతీపురం మన్యంలో ఏం జరుగుతోంది.. స్థాయిలేని వ్యక్తికి రాజకీయ గాలిలో పెద్దపదవి దక్కేసిందా..! అంటే కోతికి కొబ్బరికాయ దొరికినట్లు అయిందా..!.. ఆ ఆనందంలో ఆ కోతి వనమల్లా చెరుస్తోందా..! ఇష్టమొచ్చినట్లు వ్యవహరిస్తోందా..! నియోజకవర్గాన్ని సొంత ఇల్లులా మార్చుకుని ప్రభుత్వ ఆస్తులు.. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల పరిధిలోని చెట్టూచేమ... మొక్కమాను అన్నీ తన సొంతమే అనుకుంటుందా.. అవన్నీ తమ సొంతవాళ్లకు కట్టబెడుతూ దందాలు సాగిస్తుందా..? అది ఆఖరుకు ఇలా ప్రతిబింబించిందా..! అన్నదే ఇప్పుడు పార్వతీపురం టీ కొట్ల దగ్గర సాగుతున్న ప్రధాన చర్చ.
అక్షరాలు మాట్లాడితే వార్తలవుతాయి... కానీ బొమ్మలు మాట్లాడితే? అదిగో... సరిగ్గా పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో వలే పొలిటికల్ హీట్ పెంచేస్తాయి! అవును, జిల్లా కేంద్రంలోని బ్రిడ్జి గోడలపై వేసిన ఒక పెయింటింగ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను, రాజకీయవర్గాల్లో చర్చకు దారి తీస్తోంది. చూసేవాడికి అది కేవలం ఒక ’కోతి’ బొమ్మే... కానీ, దాన్ని నిశితంగా గమనిస్తే మాత్రం అది జిల్లా రాజకీయాల్లోని ‘అసలు దొంగను’ వేలెత్తి చూపిస్తోందనే చర్చ నడుస్తోంది. ఇంతకీ ఆ పెయింటింగ్ వెనుక ఉన్న ’టాలెంట్’ ఎవరిది? ఆ ‘పసుపు’ రంగు కోతి ఎవరికి సంకేతం? అన్నది ప్రశ్నార్థకం. ‘గోడలకు కళ్లుంటాయంటారు... కానీ పార్వతీపురంలో గోడలు ఏకంగా ’రాజకీయాలు’ మాట్లాడుతుండడం గమనార్హం.
● వాస్తవానికి కొద్దిరోజుల మొన్నటి వేసవి సెలవుల్లో పార్వతీపురం మండలం ఆడారు ఎంపీయూపీ స్కూల్ ఆవరణలో ఉన్న 14 విలువైన టేకు చెట్లను ఎవరో దొంగలు రాత్రికి రాత్రే నరికేసి సర్దేశారు. ఒక్క ఆడారు స్కూలే కాదు... సీతానగరం మండలం మురిపివలస స్కూల్ దగ్గర, అటు సీతంపేట అంగన్వాడీ కేంద్రాల వద్ద కూడా ప్రభుత్వానికి చెందిన విలువైన టేకు చెట్లు మాయమయ్యాయి. ఈ టేకు చెట్ల స్కామ్ వెనుక జిల్లాకు చెందిన ఒక ’కీలక టీడీపీ నేత’ హస్తం ఉందనే ఆరోపణలు గుప్పుమన్నాయి. ప్రభుత్వ ఆస్తులను అలా నరికేసి, జేబులు నింపుకున్న ఆ నేత వ్యవహారం అప్పట్లో పెద్ద దుమారమే రేపింది. ఇక అసలు ట్విస్ట్ ఎక్కడుందంటే... ఇటీవల ఆ సదరు కీలక టీడీపి నేతకు, జిల్లా కలెక్టర్కు మధ్య తీవ్రస్థాయిలో విభేదాలు భగ్గుమన్నాయి. ఆ అధికారిపై సదరు నేత ఒత్తిడి తేవడానికి ప్రయత్నించడం... దానికి కలెక్టర్ కూడా గట్టిగానే లైన్ గీయడం జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. సరిగ్గా ఈ ఈగో వార్ నడుస్తున్న సమయంలోనే... బ్రిడ్జి గోడపై ఈ ‘పసుపు కోతి–టేకు మొద్దు’ పెయింటింగ్ ప్రత్యక్షం కావడం ఇప్పుడు తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ‘టేకు చెట్లు నరికేసింది ఎవరో మాకు తెలుసు... ఆ పసుపు రంగు బ్యాచ్ లీడర్ ఎలా దొరికిపోయాడో చూశారా?’ అంటూ అధికారులు సైలెంట్గా వేసిన వ్యంగ్యాస్త్రం ఇదంటూ జనం చెవులు కొరుక్కుంటున్నారు. మొత్తానికి, పర్యావరణం పేరుతో వేసిన ఈ పెయింటింగ్... సదరు టీడీపీ నేతకు మాత్రం నూతన సంవత్సర ’రిటర్న్ గిఫ్ట్’ లాగా తగిలిందనే చెప్పాలి. పసుపు రంగు కోతిని చూసి సదరు తమ్ముళ్లు లోలోపల రగిలిపోతుంటే... సాధారణ జనం మాత్రం ‘అధికారుల క్రియేటివిటీ మామూలుగా లేదుగా... భలే కౌంటర్ ఇచ్చారు!’ అంటూ గుసగుసలాడుకుంటున్నారు. మరి ఈ ’కోతి’ పెయింటింగ్ వివాదంపై సదరు పసుపు నేత ఎలా స్పందిస్తారో చూడాలి!
మన్యంలో ఇప్పటికే టేకు చెట్ల చోరీ దుమారం
నియోజకవర్గ నేత అనుచరులే దుంగల దొంగలు అంటూ ప్రచారం
ఇప్పుడు పట్టణ
సుందరీకరణలో భాగంగా టేకు మొద్దులపై కోతి బొమ్మలు ప్రత్యక్షం
కోతిలాంటి మనిషికి కొబ్బరికాయ దొరికిందన్న ఇండికేషనా?
పట్టణంలో చర్చోపచర్చలు