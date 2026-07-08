గూడు.. గోడు..!

రామభద్రపురం:
ఇల్లు.. పేద కుటుంబం జీవిత కల. దీనికోసం రూపాయిరూపాయి కూడబెడతారు. కాస్త ప్రభుత్వం సాయం అందిస్తే.. సొంత గూడు నిర్మించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. అయితే, రెండెళ్లుగా కొత్తగా ఇళ్లు మంజూరు కాకపోవడం, ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్న ఇళ్లకు బిల్లులు మంజూరులో సర్కారు జాప్యంతో పేదలు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
జిల్లాలో 33,935 మందిని అర్హులుగా గుర్తింపు..
జిల్లాలో పీఎం ఆవాస్ ప్లస్ యోజన కింద ఇళ్లు మంజూరు చేసేందుకు సుమారు ఏడెనిమిది నెలల కిందట గృహ నిర్మాణ శాఖాధికారులు సర్వే చేపట్టారు. జిల్లాలో ఇళ్ల మంజూరు కోసం 39,559 మంది లబ్ధిదారులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోగా ఇందులో 33,935 మందిని అర్హులుగా గుర్తించారు. అయితే, ఇప్పటికీ వీరిలో ఒక్కరికి కూడా ఇల్లు మంజూరు కాకపోవడం గమనార్హం.
ఒక్కో యూనిట్కు రూ.2.39 లక్షలే..
పీఎంఏవై కింద ఒక్కో యూనిట్కు రూ.2.39 లక్షల నిధులు కేటాయిస్తారు. అయితే, 2024లో సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మంజూరైన ఇళ్ల నిర్మాణాలకు కేంద్రప్రభుత్వం ఇస్తున్న సాయంతో కలిపి ఒక్కో యూనిట్కు రూ.4 లక్షలు ఇస్తామని కూటమి నేతలు హామీ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ నీటిమూటలుగానే మారాయి. ఇల్లు లేదు.. సాయమూ అందదంటూ లబ్ధిదారులు వాపోతున్నారు. మరోవైపు ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద రూ.18.84కోట్ల బిల్లుల బకాయిలు చెల్లింపులో జాప్యం నిర్మాణదారులను ఆవేదనకు గురిచేస్తోంది. ఆర్థిక కష్టాల్లోకి నెడుతోంది.
అందని సాయం...
పీఎంఏవై కింద ఇంటి నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అందజేసే ఆర్థికసాయం కోసం దరఖాస్తు చేశాను. మంజూరవుతుందన్న ఆశతో సొంత స్థలంలో అప్పుచేసి నిర్మాణం తలపెట్టాను. స్లేడ్ స్థాయివరకు ఇంటి నిర్మాణం చేరినా సాయం అందని ద్రాక్షగా మారింది. ప్రభుత్వం స్పందించి లబ్ధిదారుగా ఎంపిక చేసి ఆర్థిక సాయం అందించాలి.
– ఇప్పిలి గోవిందరావు, పాడివానివలస
ఈ నెలలో పీఎంఏవై ఇల్లులు మంజూరు..
ఈ నెలలో పీఎంఏవై 2.0 కింద ఇల్లులు మంజూరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణ పథకం కింద నిర్మించిన పెండింగ్ బిల్లులు కోసం నివేదికలు పంపించాం. ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన వెంటనే వారి ఖాతాల్లో జమచేస్తాం. – జి.మురళీఽమోహనరావు,
హౌసింగ్ పీడీ, విజయనగరం