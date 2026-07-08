కానరాని మత్స్యకారుల జాడ

పూసపాటిరేగ: విశాఖలో ఈనెల1వ తేదీన వేటకు బయలు దేరి తిరుగుప్రయాణంలో విశాఖ తీరంలో పడవ బోల్తాపడి గల్లంతైన మత్స్యకారుల జాడ తెలియరాలేదు. బోటు డ్రైవర్ కారి చిన్న సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరగా, గల్లంతైన మిగతా ఆరుగురు మత్స్యకారుల కోసం 72 గంటల పాటు నేవీ, రక్షకదళం, కోస్టగార్డులు హెలికాప్టర్లతో జల్లెడ పట్టినా ఫలితం లేకపోయింది. వాతావరణ ప్రతికూలతలతో సెర్చ్ ఆపరేషన్ను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్టు సమాచారం. గల్లంతైన వారు సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుకోవాలని కుటుంబ సభ్యులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
కారుణ్యనియామక ఉత్తర్వులు అందజేత
విజయనగరం రూరల్: జెడ్పీ పరిధిలో కారుణ్యనియామక ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూ జెడ్పీ చైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు నియామక ఉత్తర్వులు అందజేశారు. ఎం.మామిడిపల్లి గ్రేడ్–2 హెచ్ఎం ఎన్.వెంకటరావు ఇటీవల మరణించడంతో ఆయన కుమారుడు ఎన్.సిద్ధార్థ గౌతమ్ను కారుణ్య నియామకంలో భాగంగా సీతానగరం ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా నియమిస్తూ మంగళవారం తన చాంబర్లో జెడ్పీ చైర్మన్ మజ్జి శ్రీనివాసరావు ఉత్తర్వులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా జడ్పీ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి మరణంతో కుటుంబం ఎదుర్కొనే ఆర్థిక ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని కారుణ్య నియామకాలు ఆ కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో జెడ్పీ సీఈఓ ఇ.నాగలక్ష్మి, ఈఏఓ ఎన్.రాజేశ్వరి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
గడువులోగా భూసేకరణ పూర్తి చేయండి
విజయనగరం అర్బన్: జిల్లాలో చేపట్టనున్న వివిధ ప్రతిష్టాత్మక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన భూసేకరణ ప్రక్రియను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసి, పనులు వేగంగా ప్రారంభయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ ఎస్.రాంసుందర్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో మంగళవారం నిర్వహించిన భూసేకరణ సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన సంబంధిత శాఖల అధికారులతో వివిధ ప్రాజెక్టుల వారీగా పురోగతిని క్షుణ్ణంగా సమీక్షించారు. సమావేశంలో జేసీ సేతుమాధవన్, డీఆర్ఓ సీహెచ్.సత్తిబాబు, ఆర్డీవో సుధాసాగర్, సర్వే డీడీ బి.లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు.