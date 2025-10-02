 దశాబ్దాల నుంచి పురోహితుల ఆధీనంలో.. | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దశాబ్దాల నుంచి పురోహితుల ఆధీనంలో..

Oct 2 2025 8:46 AM | Updated on Oct 2 2025 8:46 AM

దశాబ్

దశాబ్దాల నుంచి పురోహితుల ఆధీనంలో..

దశాబ్దాల తరబడి సంగమేశ్వరస్వామి దేవాలయం పురోహితం చేస్తూ సర్వే నంబర్‌6–3లో 80 సెంట్ల భూమిని నాలుగు కుటుంబాల వారం సాగుచేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాం. ఇప్పడు గ్రామానికి చెందిన వెలగాడ మోహనరావు ఆ భూమి తనకు చెందినదని బెదిరించి ఆక్రమించుకున్నాడు.

సిద్ధాంతం చిన్నిబాబు, అర్చకుడు, సంగాం

ఆక్రమించుకోవడం అన్యాయం..

దేవాదాయ శాఖకు చెందిన భూమిని పురోహితం చేస్తూ మా కుటుంబసభ్యులం అనుభవిస్తున్నాం. అప్పట్లో దేవాదాయ శాఖకు శిస్తు కూడా చెల్లించాం. ఇప్పుడు ఈ భూమిని ఆక్రమించుకోవడం అన్యాయం. మాకు న్యాయం చేయాలి.

సిద్ధాంతం పోలిలింగం, అర్చకుడు, సంగాం

దశాబ్దాల నుంచి పురోహితుల ఆధీనంలో..1
1/1

దశాబ్దాల నుంచి పురోహితుల ఆధీనంలో..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఫారిన్ వెకేషన్‌లోనే సాయిపల్లవి.. ఊరికి రాలే! (ఫొటోలు)
photo 2

ఫెస్టివ్‌ మూడ్‌..ప్రెటీ శారీ..ఫన్నీ కాప్షన్‌ ప్లీజ్‌అంటున్న ఈ భామను చూశారా? (ఫొటోలు)
photo 3

'గూఢచారి 2' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ అవికా గోర్ (ఫొటోలు)
photo 5

వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం..గోవిందనామస్మరణతో మారుమోగిన తిరుమల (ఫొటోలు)

Video

View all
Pakistani Forces Open Fire on Protesters 1
Video_icon

పాక్‌ బలగాల కాల్పులు.. 8 మంది మృతి
TVK Party Founder And Hero Vijay Sensational Decision After Karur Stamped 2
Video_icon

టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ కీలక నిర్ణయం
Dussehra Gift for Central Govt Employees 3
Video_icon

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దసరా, దీపావళి కానుక
Heavy Rains in Visakha For Next 3 Days 4
Video_icon

AP Rains: ఉత్తర కోస్తాకు అతిభారీ వర్ష సూచన
Venkatramiereddy Slams Chandrababu Govt 5
Video_icon

Venkatramiereddy: బాబు హామీలన్నీ పచ్చి అబద్దాలే..
Advertisement
 