అటుకుల మిల్లు అయినా
● కంపెనీల‘లోకం’ చూపి కుర్రాళ్లకు ఎర..
● వందరోజుల్లో వంద కంపెనీలంటూ ప్రచారం
● కనీసం పిండి ఒడియాల ఫ్యాక్టరీ అయినా రానివైనం?
● సున్నుండల కంపెనీ అయినా తెచ్చారా అంటే అదీ లేదు ?
● అటుకుల మిల్లు.. అప్పడాల కొట్టైనా రాలేదు..
● నిరాశతో ఉపాధికోసం పొరుగు రాష్ట్రానికి పయనం
● స్టేటస్ లేని బతుకులు...
సాక్షిప్రతినిధి విజయనగరం:
ఒరేయ్ గుంటడా.. డిగ్రీ అవ్వగానే హైదరాబాద్ వెళ్లిపోరా.. ఏదో ఒక కంపెనీలో చేరితే రెండేళ్లలో జీతం పెరుగుతాది... బాగుపడతావు అన్నాను.. విన్నావా... ఊరు దాటేది లేదు. ఉన్న ఊళ్లోనే ఎమ్మెల్యే పండక్కి గొబ్బెమ్మలు పెట్టినంత సులభంగా కంపెనీలు పెట్టేద్ది.. గోడకు భోగిపిడకలు కొట్టినంత తేలిగ్గా ఉద్యోగాలు ఇచ్చేద్ది.. వంద రోజుల్లో వంద కంపెనీలు... భోగాపురం బస్టాండ్ పక్కనే ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నావు. ఇప్పుడు చూడు గేదెలు మేపుకుంటున్నావ్ అంటూ అప్పన్న తన కొడుకు శీనుగాడిపై అసహనం వ్యక్తంచేశాడు. అవును నాన్నా దైబ్బెపోనాం.. అన్నాడు శీనుగాడు. ఇది ఒక్క శీను పరిస్థితి కాదు.. తీయని మాటలు నమ్మి .. గాలిలో విహరించిన ఎంతోమంది నెల్లిమర్ల యువకుల కలలు కరిగిపోయాయి.
మేడం సార్.. మేడం.. అంతే.. అంటూ అప్పట్లో కుర్రాళ్లు స్టేటస్లు పెట్టుకున్నారు.. ఇప్పుడు ఆ స్టేటస్ ఎగిరిపోయింది.. స్టేటస్ లేని బతుకులయ్యాయి. యువత కంపెనీ కలలు కరిగిపోగా.. వాళ్లంతా వీధిన పడ్డారు. వందరోజుల్లో వంద కంపెనీలు అనగానే కుర్రాళ్లు గాలిలో తేలినట్లుందే.. గుండె పేలినట్లుందే.. అన్నట్టుగా ఎగిరెగిరి పడ్డారు. నిజమే.. చివరకు మబ్బుల్లో తేలి మత్తు వదలగానే బండరాళ్ల మీద పడ్డారు. ఏడాదిన్నర అవుతోంది. వంద కంపెనీలు కాదు కదా.. అటుకుల మిల్లు. అప్పడాల కొట్లు కూడా రాలేదు. ఒక కంపెనీ రావాలంటే ఎంత ప్రక్రియ ఉంటుంది.. ఎన్ని రూల్స్.. ఎన్ని నిబంధనలు.. ఎన్ని అనుమతులు.. ఇవేమీ లేకుండా వందరోజుల్లో వందలాది కంపెనీలు అని ఎమ్మెల్యే లోకం మాధవి చెప్పడం.. జనాలు నమ్మడం.. జరిగిపోయింది. ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఆమె అసెంబ్లీకి వెళ్లిపోగా కంపెనీలు వస్తాయని చూసిన యువత మళ్లీ జంపరు బనీను వేసుకుని గేదెలు కాయడానికి వెళ్తున్నారు. అసలు ఈ ఏడాదిన్నరలో కనీసం ఒక్కటంటే ఒక్కటైనా కంపెనీ వచ్చిందా.. అసలా అవకాశం ఉందా.. ఉంటే ఈ ఏడాదిలో ఆ దిశగా ఆమె వేసిన అడుగులు.. చేసిన ప్రయత్నం.. వాటి పురోగతి మీద ఏమైనా సెల్ఫ్ అసెస్స్మెంట్ రిపోర్ట్ ఇచ్చారా? అదేం లేదు. ఎంతసేపూ ఎమ్మార్వో ఆఫీసులకు.. ఎంపీడీఓలకు తన తరఫున నాయకుల లిస్ట్ ఇచ్చి.. వీళ్లకు రెస్పెక్ట్ కావాలి.. వీళ్లకు ప్రోటోకాల్ కావాలి.. వీరు చెప్పిన పనులే చేయాలని డిమాండ్ చేయడం మినహా ఇంకేమైనా జరిగిందా అంటే ఆఖరుకు ఆమె పార్టీ శ్రేణులు కూడా లేదు లేదనే చెబుతున్నాయి. ఊళ్లలో.. గ్రామాల్లో వైషమ్యాలు రెచ్చగొట్టి.. పెద్దరికం చేసినంత ఈజీగా కంపెనీలు తేవడం.. ఉద్యోగాలు కల్పించడం అయ్యేది కాదని మేడంకు అర్థం అయిందో.. అయినా కానట్లు.. ఇంకా యువతను భ్రమింపజేస్తూ ఉన్నారో తెలియదు కానీ.. మొత్తానికి వందరోజులు.. వంద కంపెనీలు అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం రాజకీయాల్లో కామెడీ స్థాయిని మరో మెట్టుకు చేర్చింది. మూడునాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేలు అయినవాళ్లు కూడా ఊరికి ఒక రైస్ మిల్లు.. రెండు బ్రెడ్ బేకరీలు తీసుకురావడం కుదరని పని. కానీ మేడం మాత్రం ఏకంగా వంద కంపెనీలు అనేసరికి యువత పూర్తిగా నమ్మేసి ఆమెను అనుసరించారు. ఇప్పుడు చూస్తే చెరుకురసం బళ్లు.. అప్పడాలు ఒత్తుకునే మిషన్లు కూడా రాకపోయేసరికి ఉసూరుమంటూ మళ్లీ హైదరాబాద్ బాట పడుతున్నారు.
మీకు తెలుసుగా.. మనది ఐటీ కంపెనీ.. మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు కూడా ఐటీ వాళ్లే.. మనం మీటకాయ కొట్టగానే పెట్టుబడులు వచ్చేస్తాయి. చిటుకేస్తే చిప్ కంపెనీలు.. చప్పట్లు కొడితే ప్రాజెక్టులు.. అంతెందుకమ్మా మనం గట్టిగా అనుకోవాలే గానీ ఏ ఊరి కుర్రాళ్లకు ఆ ఊళ్లోనే ఉద్యోగాలు ఇప్పించేసేలా ఊరి చివర చెరువుగట్టు పక్కన ఐటీ కంపెనీ పెట్టించేయగలను. ఏమ్మా.. మీరేమంటారు... కంపెనీలు కావాల్నా వద్దా.. అన్నట్లుగా ఉండేవి అప్పట్లో మేడం మాటలు. హార్డ్ వేరా.. సాఫ్ట్ వేరా.. డెవలప్మెంటా.. టెస్టింగా.. ఏదైనా మీదే చాన్స్ అనడంతో కుర్రాళ్లు ఒంటిమీద బట్టలతో బాటు బీరువాలోని గుడ్డలు కూడా చించేసుకుని ఎన్నికల్లో పని చేశారు. ఆమె ఫొటోలతో ఉన్న బకెట్లను ఇంటింటికీ తెగ పంపిణీ చేసేసి ప్రచారం చేశారు. కొందరు ఎన్నికల అధికారులకు పట్టుబడ్డారు కూడా. పాపం ఎన్నికలయ్యేసరికి వీళ్లకు చింకి బనీన్లు మిగిలాయి. మళ్లీ ఇప్పుడు ఫార్మా కంపెనీలు.. ఇతరత్రా ఫ్యాబ్రికేషన్ కంపెనీల్లో పనులకోసం జీడిమెట్ల, బొల్లారం ప్రాంతాలకు యువకులు తరలివెళ్తున్నారు.