నేడు జాతీయ లోక్ అదాలత్
విజయనగరం లీగల్: జాతీయ న్యాయ సేవ అధికార సంస్థ న్యూఢిల్లీ ,ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర న్యాయ సేవ అధికార సంస్థ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి బబిత ఆధ్వర్యంలో జాతీయలోక్ అదాలత్ శనివారం జరగనుంది. ఇందుకోసం ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లా వ్యాప్తంగా 19 లోక్అదాలత్ బెంచీలను ఏర్పాటు చేశారు. రాజీ పడదగిన క్రిమినల్, మోటార్ ప్రమాద బీమా, చెక్బౌన్స్, ప్రాంసరీ నోట్, ఎకై ్సజ్, భూమి తగాదా, కుటుంబ తగాదాలు, వాటర్, ప్రి లిటిగేషన్ కేసులు, ఇరు పార్టీల అనుమతితో రాజీమార్గంలో శాశ్వత పరిస్కారం చేసుకోవచ్చని కక్షిదారులు, ప్రజలు జాతీయ లోక్ అదాలత్ను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి కోరారు.
రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో
విజేతలుగా నిలవాలి
విజయనగరం: రాష్ట్ర స్థాయిలో జరగనున్న సీనియర్స్ సీ్త్ర, పురుషుల టెన్నికాయిట్ పోటీల్లో పాల్గొనబోయే జిల్లా క్రీడకారులు ఉత్తమ క్రీడా ప్రతిభా పాటవాలతో విజేతలుగా నిలవాలని జిల్లా టెన్నికాయిట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఎం.వెంకటేశ్వరరావు ఆకాంక్షించారు. ఈనెల 13 నుంచి 15 వరకు కాకినాడ జిల్లా మండపేటలో జరగనున్న రాష్ట్రస్థాయి పోటీలకు జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించే క్రీడాకారులకు అసోసియేషన్ జిల్లా కార్యదర్శి ఎం.రామారావు క్రీడాదుస్తులను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ క్రీడల్లో రాణించడం ద్వారా శారీరక, మానసిక దృఢత్వంతో పాటు పతకాలు సాధించిన క్రీడాకారులు ఉద్యోగావకాశాల్లో ముందంజలో ఉంటారన్నారు. కార్యక్రమంలో పలువురు అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
వీఎంఆర్డీఏ జోనల్
కార్యాలయాలు ప్రారంభం
విశాఖ సిటీ: వీఎంఆర్డీఏ పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం అనకాపల్లి, విజయనగరంలలో నూతనంగా నిర్మించిన వీఎంఆర్డీఏ జోనల్ కార్యాలయాలను సంస్థ చైర్మన్ ఎం.వి.ప్రణవ్గోపాల్, కమిషనర్ కె.ఎస్.విశ్వనాథన్ శుక్రవారం వీఎంఆర్డీఏ సమావేశ మందిరం నుంచి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అనకాపల్లి, విజయనగరం ప్రాంత ప్రజలకు పరిపాలన పరంగా మరింత చేరువ కావడానికి వీలుగా వీఎంఆర్డీఏ నూతనంగా జోనల్ కార్యాలయాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. విజయనగరంలో రూ.47.95 లక్షలు, అనకాపల్లిలో రూ.33.5 లక్షలతో ఈ కార్యాలయాలను పునర్నిర్మించి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు చెప్పారు. కార్యక్రమంలో వీఎంఆర్డీఏ విభాగాధిపతులు మురళీకృష్ణ వినయ్ కుమార్, హరిప్రసాద్, సుజాతా శివాని, భవానీశంకర్, మధుసూదనరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రైలు ఢీకొని పాడి రైతు మృతి
జామి: మండలంలోని అలమండ గ్రామానికి చెందిన పాడి రైతు పాట్రు ఈశ్వరరావు(45) రైలు ఢీకొని శుక్రవారం మృతిచెందాడు. ఈ ఘటనపై స్ధానికులు అందించిన వివరాల ప్రకారం ఈశ్వర రావు అలమండ ఎనిమిది కానాల వద్ద రైలు పట్టాల సమీపంలో గేదెలు కాస్తున్న సమయంలో రైలు ఢీకొని మృతిచెందాడు. మృతుడికి భార్య దేవి, ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. స్థానికులు రైల్వే పోలీసులకు సమచారం అందించగా వచ్చి పరిశీలించారు.
రైల్వేట్రాక్పై గుర్తుతెలియని మృతదేహం
జామి: మండలంలోని అలమండ రైల్వేస్టేషన్ సమీపంలో ఉన్న రైలు పట్టాలపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమైంది. దీనిపై ,రైల్వేపోలీసులు అందించిన సమచారం మేరకు వివరాలిలా ఉన్నాయి. మృతుడి వయస్సు 40–45 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుంది. చామన చాయ రంగులో ఉండి ఎరుపు రంగు పై తెలుపు రంగు గడులు గల టీషర్టు, నీలం రంగు నైట్ ఫ్యాంట్ ధరించి ధరించి ఉన్నాడు. మృతుడి వివరాలు తెలిస్తే ఫోన్ 919490617089, 6301365605 నంబర్లను సంప్రదించాలని రైల్వే పోలీసులు కోరారు. ఈ ఘటనపై రైల్వే హెచ్సీ వి.అశోక్ కేసు నమోదుచేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.