జోరువాన
కొత్తవలస: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో కొత్తవలస, లక్కవరపుకోట మండలాల్లో సోమవారం ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. అరకు–విశాఖ జాతీయ రహదారిలో కొత్తవలస మండలం అర్ధన్నపాలెం సమీపంలో తాటిచెట్టు 11కెవీ విద్యుత్ లైన్పై పడడంతో రెండు విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగి రోడ్డుపై పడ్డాయి. ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. విద్యుత్ శాఖ అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పునరుద్ధరణ పనులు చేపట్టారు. కొత్తవలస కూడలిలో వీరసాగరం చెరువు నుంచి ప్రవహించే కాలువలు పూడుకుపోవడంతో వరద నీరు విజయనగరం–కొత్తవలస రోడ్డుపై ప్రవహించింది. దుకాణాల్లోకి వరదనీరు ప్రవేశించడంతో చిరువ్యాపారులు నానా అవస్థలు పడ్డారు.