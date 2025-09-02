గోవా గవర్నర్ను కలిసిన ఎస్పీ
విజయనగరం క్రైమ్: గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతిరాజును అశోక్ బంగ్లాలో ఎస్పీ వకుల్ జిందల్ సోమవారం మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
శేఖర్ అవయవాలు సజీవం
సీతంపేట/బూర్జ: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతంపేట మండలం గదబవలస గ్రామానికి చెందిన చిలకల శేఖర్ ఇటీవల ఎచ్చెర్ల వద్ద రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై శ్రీకాకుళం రిమ్స్లో చేరారు. అయితే ఆయనకు బ్రెయిన్ డెడ్ అయ్యిందని వైద్యులు గుర్తించడంతో కుటుంబ సభ్యులు అంత బాధలోనూ అవయవదానానికి అంగీకరించారు. దీంతో రాగోలు జెమ్స్ ఆస్పత్రిలో అవయవదాన ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న గదబవలస గ్రామస్తులు శ్రీకాకుళం–పాలకొండ రోడ్డు మీదుగా ర్యాలీ చేస్తూ అంతిమయాత్ర నిర్వహించారు. ఇతను ఎచ్చెర్ల వెంకటేశ్వర కాలేజీలో చదువుతున్నాడు.
పార్వతీపురం: జిల్లాలో రక్తహీనతను పూర్తిగా నివారించేందుకు వైద్య సిబ్బంది సూచించిన ఆరోగ్య జాగ్రత్తలను మహిళలు పాటించాలని కలెక్టర్ ఎ.శ్యామ్ప్రసాద్ కోరారు. ఎనీమియా ముక్త్ భారత్లో భాగంగా ఐరన్ ఫోలిక్ యాసి డ్ మాత్రల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని కలెక్టర్ కార్యాలయ సమావేశ మందిరంలో సోమవా రం ప్రారంభించారు. అధికారులకు మాత్రల ను అందజేశారు. 20 ఏళ్ల నుంచి 49 ఏళ్లలోపు గల మహిళలు వారానికి ఒక మాత్రను విధిగా తీసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో సబ్కలెక్టర్ ఆర్.వైశాలి, ఆర్డీఓ కె.హేమలత, డీఎంహెచ్ఓ డా.ఎస్.భాస్కరరావు, ఇమ్యునైజేషన్ అధికారి డా.టి.జగన్మోహన్రావు, ఐసీడీఎస్ పీడీ టి.కనకదుర్గ, ఐటీడీఏ డీడీ కృష్ణవేణి, డీఆర్డీఏ పీడీ ఎం.సుధారాణి పాల్గొన్నారు.