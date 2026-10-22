ద్వారకానగర్: పని ప్రదేశాల్లో మహిళలకు సురక్షిత వాతావరణం కల్పించడంతో పాటు లైంగిక వేధింపుల నిరోధక చట్టం (పోష్) అమలుపై అవగాహన పెంపొందించేందుకు విశాఖపట్నం సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ (వీసీఎస్సీ), సీఐఐ ఇండియన్ ఉమెన్ నెట్వర్క్ (ఐడబ్ల్యూఎన్) ముందడుగు వేశాయి. నగరంలోని కార్పొరేట్, విద్యా సంస్థల్లో పోష్ చట్టంపై అవగాహన, సామర్థ్య నిర్మాణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఈ రెండు సంస్థలు పరస్పర అవగాహన ఒప్పందం (ఎంవోయూ) కుదుర్చుకున్నాయి. నగర పోలీస్ కమిషనర్, వీసీఎస్సీ చైర్మన్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి సమక్షంలో వీసీఎస్సీ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జి.సాంబశివరావు, సీఐఐ ఐడబ్ల్యూఎన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ ఉషా పంతులు ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చి మాట్లాడుతూ మహిళల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యమివ్వాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో వీసీఎస్సీ కార్యదర్శి డాక్టర్ సజ్జా పాండురంగ ప్రసాద్, సలహాదారు డాక్టర్ ఇమంది శంకరరావు, కోశాధికారి శ్రీనివాస్ వైట్లరావు, అసోసియేట్ డైరెక్టర్ సీమా సిక్రీ, సంయుక్త కార్యదర్శులు నవీన్ జె., పవన్ కార్తీక్, బాలసతీష్, సీఐఐ ఐడబ్ల్యూఎన్ వైస్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ సుధా మావూరి, డాక్టర్ రాజ్ పూర్ణిమ, డాక్టర్ శ్రీకళ హాజరయ్యారు.