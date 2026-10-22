ద్వారకానగర్: విశాఖ జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో వాహనాల అస్తవ్యస్త పార్కింగ్కు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు నగర పోలీసులు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా పోలీస్ కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖబ్రత బాగ్చి 40 ట్రాఫిక్ స్టాపర్లను జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జి.శ్రీనివాస్కు అందజేశారు. కోర్టుకు వచ్చే న్యాయవాదులు, కక్షిదారులు, న్యాయస్థాన సిబ్బంది, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న పార్కింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో కోర్టు ప్రాంగణంలో వాహనాల రాకపోకలు సజావుగా సాగడంతో పాటు ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు అవకాశం ఏర్పడుతుందని పోలీసులు చెబుతున్నారు. నగరంలో ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరణలో భాగంగా ప్రభుత్వ, ప్రజా అవసరాలున్న ప్రాంతాల్లో సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నట్లు సీపీ శంఖబ్రత బాగ్చి స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అదనపు డీసీపీ (ట్రాఫిక్) ఎ.నరసింహమూర్తి, ఏసీపీ ఎం.శ్రీనివాసరావు, ట్రాఫిక్ అధికారులు, బార్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, పలువురు న్యాయవాదులు పాల్గొన్నారు.