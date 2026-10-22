సర్పంచ్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్కు ముందే వేలం పాటలు ఏకగ్రీవాల పేరిట కోట్ల రూపాయల ఆఫర్లు లొంగని వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులకు కూటమి నేతల బెదిరింపులు 10 గ్రామాల్లో పదవుల కొనుగోలుకు ముమ్మర యత్నాలు
ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం
గ్రామ స్వరాజ్యానికి ప్రతీకగా నిలవాల్సిన పంచాయతీ ఎన్నికలను డబ్బు, బెదిరింపులతో ప్రభావితం చేయడంపై ప్రజల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. భారీగా డబ్బు పెట్టి పదవులు దక్కించుకునే వారు అనంతరం ఆ పెట్టుబడిని రాబట్టుకోవడానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. ఎన్నికల సంఘం, అధికార యంత్రాంగం స్పందించి ఏకగ్రీవాల పేరుతో జరుగుతున్న ప్రలోభాలు, బెదిరింపులపై నిఘా పెట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
సాక్షి, విశాఖపట్నం: పల్లె ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేసేలా కూటమి పార్టీలు సర్పంచ్ ఎన్నికలపై కన్నేశాయి. ప్రజాక్షేత్రంలో గెలిచే సత్తా లేక ఏకగ్రీవాల పేరుతో పదవులను ‘కొనుగోలు’ చేసేందుకు భారీగా డబ్బు వెదజల్లుతున్నాయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అధికార బలం, ధనబలంతో ఎన్నికలను ఏకపక్షం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి. నోటిఫికేషన్ వెలువడకముందే ఆనందపురం, పద్మనాభం మండలాల పరిధిలోని పలు గ్రామాల్లో ఈ వ్యవహారం జోరందుకుంది.
నోటిఫికేషన్కు ముందే దందా!
ఆనందపురం, భీమిలి, పద్మనాభం, పెందుర్తి మండలాల్లోని 79 గ్రామ పంచాయతీలకు మూడో విడతలో భాగంగా డిసెంబర్ 2న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 19న నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది. అయితే, ఇప్పటికే సర్పంచ్ పదవుల కోసం కూటమి నేతలు రంగంలోకి దిగినట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు 10 గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవాల పేరుతో భారీ మొత్తాల ఆఫర్లు ఇస్తూ ప్రత్యర్థులు బరిలోకి దిగకుండా చేసేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.
ఆనందపురంలో రూ.1.30 కోట్లు
ఆనందపురం పంచాయతీ సర్పంచ్ పదవిని ఏకగ్రీవంగా దక్కించుకునేందుకు రూ.1.30 కోట్లు ఆఫర్ చేసినట్లు స్థానికంగా చర్చ జరుగుతోంది. శొంఠ్యాం పంచాయతీలో రూ. కోటి వరకు ఆఫర్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. గొట్టిపల్లి పంచాయతీలో రూ.68 లక్షలకు జనసేనకు అనుకూలంగా ఏకగ్రీవం చేసేందుకు ఒప్పందం కుదిరినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇలా పలు కీలక గ్రామాల్లో కోట్ల రూపాయలతో పంచాయతీ పదవులను తమ ఖాతాలో వేసుకునేందుకు ప్రయత్నాలు సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బలమైన వైఎస్సార్సీపీ నేతలే టార్గెట్
గ్రామాల్లో ప్రజాదరణ, కుటుంబ బలం ఉన్న వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై కూటమి నేతలు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. భారీ ప్రలోభాలు పెట్టడం, ఒత్తిడి చేయడం.. లొంగకపోతే బెదిరింపులకు దిగడం ద్వారా తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. సింగనబంధలో వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నాయకుడిని భారీ ప్రలోభాలతో కూటమిలోకి తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. తాళ్లవలసలోనూ ఓ క్రియాశీల కార్యకర్తను పార్టీ మారాలని ఒత్తిడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. లేదంటే ఆయన నిర్వహిస్తున్న వ్యాపారాలను దెబ్బతీస్తామని, కేసులు పెట్టి ఇబ్బందులకు గురిచేస్తామని బెదిరించినట్లు గ్రామస్తులు ఆరోపిస్తున్నారు.