ఎగసిపడుతున్న
కెరటాలు
సాక్షి, విశాఖపట్నం: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఆక్వాన్ తుపాను గమనంపై వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇంకా స్పష్టమైన అంచనాకు రాలేకపోతున్నారు. ప్రస్తుతం సముద్రంలోనే కేంద్రీకృతమైన ఈ తుపాను.. సముద్ర ఉపరితలం నుంచి సుమారు ఆరు కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి బలంగా మారింది. ఇదే సమయంలో సముద్రంలో షియర్ జోన్ (గాలుల కోత) ఏర్పడటంతో తుపాను తీరం వైపు కదలకుండా సముద్రంలోనే కొనసాగుతోంది. దీంతో బంగాళాఖాతం అల్లకల్లోలంగా మారింది. తుపాను ప్రభావానికి తోడు షియర్ జోన్ కారణంగా సముద్రంలో అలల ఉద్ధృతి పెరిగింది. విశాఖ తీరంలో సాధారణం కంటే సుమారు మీటరు ఎత్తున అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. సముద్రం ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో మత్స్యకారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. బీచ్కు వచ్చిన సందర్శకులు సైతం అలల ఉద్ధృతిని చూసి భయాందోళనకు గురయ్యారు. మరో రెండు రోజుల పాటు సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఫిషింగ్ హర్బర్లో ఒడ్డుకు చేరిన మరబోట్లు
ఉవ్వెత్తున