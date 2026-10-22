మహారాణిపేట: ఆక్వాన్ తుపాను ప్రభావంతో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని మత్స్య శాఖ సంయుక్త సంచాలకులు వర్ధన్ సూచించారు. ఆయన ఫిషింగ్ హార్బర్, జాలారిపేట ప్రాంతాల్లో పర్యటించి మత్స్యకారులకు సూచనలు చేశారు. ఈ తుపాను గత రెండు తుపాన్ల కంటే తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని, మత్స్యకారులు, బోట్ల యజమానులు, ఆక్వా రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు. సముద్రంలో ఉన్న బోట్లన్నీ వెంటనే సమీపంలోని సురక్షిత ఫిషింగ్ హార్బర్ లేదా ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్కు చేరుకోవాలని సూచించారు. బోట్లలోని విలువైన సామగ్రి, ఇంజిన్లు, బ్యాటరీలు, కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, తొలగించదగిన వస్తువులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలన్నారు. భారీ గాలులు, వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఆక్వా రైతులు తమ చెరువులు, మోటార్లు, విద్యుత్ పరికరాలు, పంపులు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాలకు నష్టం కలగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు.
తుపాను నేపథ్యంలో మత్స్య శాఖ హెచ్చరిక