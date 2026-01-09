క్వాంటమ్‌–ఏఐతో సుస్థిర సాంకేతికత

విశాఖ విద్య: క్వాంటమ్, కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) భవిష్యత్తులో కలిసి పనిచేసే అవకాశముందని బార్క్(ముంబై) సీనియర్ శాస్త్రవేత్త ఎస్.ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు. ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజులుగా నిర్వహించిన ‘క్వెస్ట్–ఏఐ’అంతర్జాతీయ సదస్సు గురువారం ముగిసింది. ముగింపు కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ ఏఐ వ్యవస్థలను సుస్థిరంగా తీర్చిదిద్దడం ప్రస్తుతం ప్రధాన సవాల్గా ఉందన్నారు. డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు సంస్థలు ఆసక్తి చూపుతున్నప్పటికీ, వాటికి అవసరమైన విద్యుత్ను అందించడం కీలక సమస్యగా మారుతోందన్నారు. డేటా సెంటర్లను అణు విద్యుత్తో నడిపించే దిశగా ఆలోచించాల్సిన అవసరముందన్నారు. పారిస్ ఒప్పందం మేరకు ‘నెట్ జీరో’లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి తక్కువ కార్బన్ ఉద్గారాలతో కూడిన విద్యుత్ వనరుల వినియోగం అవసరమన్నారు. భవిష్యత్తులో అంతరిక్షంలోనూ డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. విద్యుత్, శీతలీకరణ సమస్యలకు అక్కడ సహజసిద్ధమైన పరిష్కారాలు లభించవచ్చన్నారు. భవిష్యత్తు డేటా సెంటర్లు క్వాంటమ్ ఎన్హాన్స్డ్ ఏఐ డేటా సెంటర్లుగా మారనున్నాయని పేర్కొన్నారు.
బాండ్ యూనివర్సిటీ(ఆస్ట్రేలియా) అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గ్రెగ్ స్కుల్మోస్కీ మాట్లాడుతూ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధనలను వాస్తవ జీవితంలోకి తీసుకురావాలని అన్నారు. ఎన్ఐటీ వరంగల్ ఆచార్యులు ఎన్.వి.ఎస్.ఎన్.శర్మ టెరాహెర్జ్ సాంకేతికతపై ప్రసంగించారు. వైద్య రంగంలో నకిలీ ఔషధాల గుర్తింపు, పార్సిళ్లను తెరవకుండానే పరిశీలించడం వంటి వినియోగాలను వివరించారు. సదస్సులో దేశ, విదేశాలకు చెందిన నిపుణుల ప్రసంగాలు, సాంకేతిక సమావేశాలు, పేపర్, పోస్టర్ ప్రజెంటేషన్లలో యువత ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఏయూ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఆచార్య కె.వెంకట సుబ్బయ్య, సీఎస్ఈ విభాగాధిపతి, డీన్ ఆచార్య వి.వల్లికుమారి, అవుట్రీచ్ విభాగం డీన్ కె.రమాసుధ, విభాగాధిపతులు ఆచార్య టి.ఆర్.జ్యోత్స్న, డి.లలితభాస్కరి, పీవీ శ్రీదేవి, పి.స్వప్న, రూసా సమన్వయకర్త ఆచార్య కె.వెంకటరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.