రైల్వే ఉద్యోగాల పేరుతో మోసాలకు తావులేదు

సౌత్ కోస్ట్రైల్వే జీఎం సందీప్ మాధుర్
తాటిచెట్లపాలెం: విధి నిర్వహణలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని, అవినీతి రహిత సమాజ స్థాపనకు అంకితభావంతో పనిచేయాలని సౌత్కోస్ట్ రైల్వే జనరల్ మేనేజర్ సందీప్ మాధుర్ తెలిపారు. సిరిపురంలోని సౌత్కోస్ట్ రైల్వే ప్రధాన కార్యాలయంలో గురువారం భద్రత, విజిలెన్స్పై నిర్వహించిన సెమినార్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. అధికారులు, సిబ్బంది విధుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలని సూచించారు. రైల్వే విజిలెన్స్ విభాగం పనితీరును జీఎం ప్రశంసించారు. ఈ విభాగం మార్గదర్శకంగా, సమన్వయకర్తగా పనిచేస్తూ సంస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీనియర్ డీజీఎం, చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ ఆశిష్ మెహ్రోత్ర మాట్లాడుతూ.. నిజాయితీగా పనిచేయడంలో ప్రతి ఉద్యోగి కీలక పాత్ర పోషించాలని అన్నారు. సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్, రైల్వే విజిలెన్స్ విభాగం సూచనలను పాటిస్తూ నిజాయితీ, సమగ్రతతో విధులు నిర్వహించాలని సూచించారు. రైల్వేలో ఉద్యోగ నియామకాలు కేవలం రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డులు, రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్స్ (ఆర్ఆర్సీ) ద్వారా మాత్రమే జరుగుతాయని తెలిపారు. ఉద్యోగాల పేరుతో మధ్యవర్తులు, దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని, పూర్తిగా ప్రతిభ ఆధారంగానే ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుందని రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. సమావేశంలో నాలుగు డివిజన్లకు చెందిన ప్రిన్సిపల్ హెడ్స్, డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్లు, సీనియర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.