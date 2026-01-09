‘ఉక్కు దిగ్గజ సంస్థ’ ఏర్పాటుకు సెఫీ తీర్మానం

ఉక్కునగరం: సెయిల్, విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్, ఎన్ఎండీసీ ప్లాంట్, మెకాన్ కంపెనీలను విలీనం చేసి ప్రభుత్వ రంగ ఉక్కు దిగ్గజ సంస్థ ఏర్పాటు చేయాలని స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా(సెఫీ) కౌన్సిల్ సమావేశం తీర్మానించింది. న్యూఢీల్లీలోని స్కోప్ మినార్ కాంప్లెక్స్లో జరిగిన సెఫీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో సెయిల్, విశాఖ స్టీల్ప్లాంట్, ఎన్ఎండీసీ, మెకాన్ సంస్థలకు చెందిన ఉక్కు అధికారుల సంఘం(సీ) నాయకులు హాజరయ్యారు. ఈ అంశంపై 2021 ఏప్రిల్లో తీర్మానం చేశారు. మారిన పరిస్థితుల దృష్ట్యా మరోసారి సెఫీ చైర్మన్ నరేంద్ర కుమార్ బంచోర్ తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించగా ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. అదే విధంగా నష్టాల్లోకి నెట్టబడిన విశాఖ ఉక్కుకు తక్షణమే కోక్ఓవెన్ బ్యాటరీల పునరుద్ధరణకు రూ.2,500 కోట్లు అందజేయాలని, సెయిల్లో విలీనం చేసే వరకు ప్రతీ టన్ను ఐరన్ ఓర్కు కనీసం రూ.3 వేలు రాయితీ ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. ఈ సందర్భంగా సీ నాయకులు ఉక్కు అధికారుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరారు. సీ అధ్యక్షుడు విద్యుత్ కుమార్ వర్మ, ప్రధానకార్యదర్శి కె.వి.డి.ప్రసాద్, ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీకాంత్లు పాల్గొన్నారు.